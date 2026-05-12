Πρώτο μεταγραφικό «κτύπημα» για την ΑΕΛ

Μπορεί το πρωτάθλημα να μην τελείωσε, όμως στην ΑΕΛ εδώ και καιρό σήκωσαν μανίκια ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από εισήγηση του Ούγκο Μαρτίνς και των υπεύθυνων του προγραμματισμού, η διοίκηση φαίνεται να ολοκληρώνει την πρώτη της κίνηση για τη νέα σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός, με ρίζες από το Πράσινο Ακρωτήρι, Ζαΐρ Ταβάρες βρίσκεται προ των πυλών του «Άλφαμεγα».

Ο 25χρονος εξτρέμ, που αγωνίζεται και στα δύο επιθετικά άκρα, έμεινε ελεύθερος από την Ζαλγκίρις τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Ταβάρες, ο οποίος αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, ξεκίνησε την καριέρα του από την Μπενφίκα Β, στη συνέχεια είχε σημαντικό πέρασμα από την Χιμπέρνιαν (2022-25), ενώ πριν μετακομίσει στη Λιθουανία, αγωνίστηκε στη Μάδεργουελ.

Σε 139 συμμετοχές στην καριέρα του, σημείωσε 14 γκολ και έδωσε πέντε ασίστ.