ΚΟΚ για Δημήτρη Δημητρίου: «Υπήρξε ένας σημαντικός άνθρωπος...»

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας εκφράζει τα συλληπητήρια της προς στην οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Δημητρίου και σημειώνει πως «υπήρξε ένας σημαντικός άνθρωπος της κυπριακής δημοσιογραφίας και του αθλητικού ρεπορτάζ, υπηρετώντας με συνέπεια και αφοσίωση τον χώρο για πολλά χρόνια».

Η ανακοίνωση: «Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ), Ανδρέας Μουζουρίδης, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τον θάνατο του Δημήτρη Δημητρίου και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Ο Δημήτρης Δημητρίου υπήρξε ένας σημαντικός άνθρωπος της κυπριακής δημοσιογραφίας και του αθλητικού ρεπορτάζ, υπηρετώντας με συνέπεια και αφοσίωση τον χώρο για πολλά χρόνια. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην κυπριακή αθλητική δημοσιογραφία μέσα από το ήθος, την επαγγελματικότητα και την αγάπη του για τον αθλητισμό.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει».