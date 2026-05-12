Η γνωμάτευση για Ασουνσάο και Βρίκκη – Αμφίβολοι και… βλέπουμε
Τα δεδομένα με τους δύο νέους τραυματίες
Ανακοίνωση εξέδωσε το γραφείο Τύπου του Απόλλωνα μέσω της οποίας ενημερώνει για την κατάσταση των δύο νέων τραυματιών, που προέκυψαν από το τελευταίο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.
Αναλυτικά: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει για την κατάσταση των ποδοσφαιριστών Γκουστάβο Ασουνσάο και Αγάπιου Βρίκκη.
Ο Ασουνσάο υπέστη κάκωση (μωλωπισμό) στην περιοχή της λεκάνης, λόγω άμεσης πλήξης, ενώ ο Βρίκκης υπέστη κάκωση ώμου (διάστρεμμα κλείδας).
Και οι δύο ποδοσφαιριστές ακολουθούν πρόγραμμα αποκατάστασης και η κατάστασή τους θα αξιολογείται σε καθημερινή βάση.
Η συμμετοχή τους στον επόμενο αγώνα θεωρείται αμφίβολη».