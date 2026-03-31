Euroleague: Υποδέχεται την Παρί η Βίρτους Μπολόνια
Η αγωνιστική δράση στην Euroleague συνεχίζεται με το παιχνίδι της Βίρτους Μπολόνια με την Παρί για την 33η αγωνιστική.
Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για την Euroleague την Τρίτη (31/3). Πιο συγκεκριμένα, η Βίρτους Μπολόνια θα υποδεχθεί στο «Paladozza» την Παρί για την 33η αγωνιστική της διοργάνωσης, με το τζάμπολ να γίνεται στις 21:45. Σημειώνεται πως η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Nova Sports 5.
Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 16η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 13-20, ενώ οι Γάλλοι είναι 17οι με 12 νίκες και 21 ήττες.
Αναλυτικά η βαθμολογία:
- Φενερμπαχτσέ 23-11
- Ολυμπιακός 22-12
- Ρεάλ Μαδρίτης 22-12
- Βαλένθια 21-13
- Χάποελ Τελ Αβίβ 20-13
- Ζαλγκίρις Κάουνας 20-14
- Παναθηναϊκός AKTOR 20-14
- Μπαρτσελόνα 20-14
- Ερυθρός Αστέρας 19-15
- Μονακό 19-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16
- Ντουμπάι 17-17
- Αρμάνι Μιλάνο 17-17
- Παρτιζάν 14-20
- Μπάγερν Μονάχου 14-20
- Βίρτους Μπολόνια 13-20
- Παρί 12-21
- Μπασκόνια 10-24
- Αναντολού Εφές 10-24
- Βιλερμπάν 8-26
