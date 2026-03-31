Euroleague: Υποδέχεται την Παρί η Βίρτους Μπολόνια

Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για την Euroleague την Τρίτη (31/3). Πιο συγκεκριμένα, η Βίρτους Μπολόνια θα υποδεχθεί στο «Paladozza» την Παρί για την 33η αγωνιστική της διοργάνωσης, με το τζάμπολ να γίνεται στις 21:45. Σημειώνεται πως η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Nova Sports 5.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 16η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 13-20, ενώ οι Γάλλοι είναι 17οι με 12 νίκες και 21 ήττες.

Αναλυτικά η βαθμολογία:

Φενερμπαχτσέ 23-11 Ολυμπιακός 22-12 Ρεάλ Μαδρίτης 22-12 Βαλένθια 21-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 20-13 Ζαλγκίρις Κάουνας 20-14 Παναθηναϊκός AKTOR 20-14 Μπαρτσελόνα 20-14 Ερυθρός Αστέρας 19-15 Μονακό 19-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16 Ντουμπάι 17-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-17 Παρτιζάν 14-20 Μπάγερν Μονάχου 14-20 Βίρτους Μπολόνια 13-20 Παρί 12-21 Μπασκόνια 10-24 Αναντολού Εφές 10-24 Βιλερμπάν 8-26

