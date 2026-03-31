Kρίσιμα παιχνίδια στη 21η αγωνιστική της ΕCOMMBX Basket League

Ένα παιχνίδι την Tρίτη, 31 Μαρτίου και άλλα δύο την Τετάρτη, 1η Απριλίου, περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 21ης της ΕCOMMBX Basket League, ανάμεσα τους και το ντέρμπι της κορυφής ανάμεσα στην Πετρολίνα ΑΕΚ και τον Κεραυνό. Όσον αφορά στα άλλα δύο παιχνίδια ενδεχομένως να κριθούν πράγματα όσον αφορά την παρουσία εντός της πρώτης τετράδας.

Η αναμέτρηση των δύο πρωτοπόρων θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης, 1 Απριλίου, στις 18:00 στο Κίτιον και με τηλεοπτική μετάδοση από τη Cytavision.

Σημειώνεται ότι στην α' φάση του πρωταθλήματος, οι δυο ομάδες αξιοποίησαν τις έδρες τους, με την Πετρολίνα ΑΕΚ να επικρατεί στην πρεμιέρα της σεζόν με 76-69 και τον Κεραυνό να κερδίζει στον Στρόβολο, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής με 75 - 71. Αυτές είναι και οι μοναδικές ήττες για τις δυο ομάδες, καθώς στα υπόλοιπα 19 παιχνίδια τους είχαν πάρει το ροζ φύλλο.

Το πρώτο τζάμπολ της αγωνιστικής θα γίνει το βράδυ της Τρίτης (31/03) με την TRIA EKA ΑΕΛ να υποδέχεται την Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου στις 19:00. Oι γηπεδούχοι, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου, επιδιώκουν να φθάσουν όσο πιο μακριά γίνεται και στον θεσμό του πρωταθλήματος, ευρισκόμενοι στην τρίτη θέση με 14 νίκες σε 20 παιχνίδια. Από την άλλη, οι βυσσινί μετρούν οκτώ νίκες και 12 ήττες.

Την Τετάρτη, πέραν του ντέρμπι κορυφής, θα γίνει επίσης, στις 17:00 στο Λευκόθεο το παιχνίδι ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα. Σε 20 ματς οι γαλαζοκίτρινοι εξασφάλισαν το ροζ φύλλο στα μισά (10), ενώ οι γαλάζιοι έχουν οκτώ νίκες.

Η μέχρις στιγμής βαθμολογία: Πετρολίνα ΑΕΚ 39, Κεραυνός 39, TRIA EKA ΑΕΛ 34, ΑΠΟΕΛ 30, Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου 28, Απόλλων 28.