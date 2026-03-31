ΑΕΛ: Βγήκαν τα εισιτήρια του κυπέλλου

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ανακοινώνει τις λεπτομέρειες της προπώλησης των εισιτηρίων για τον αγώνα ΑΕΛ – ΠΑΦΟΣ FC που είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 08/04/2026 στις 19:00 στο «Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ», στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca-Cola 2025/26.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα αρχίσει την Τρίτη (31/03) στις 10:00 από το AEL OFFICIAL SHOP στην οδό Αγίας Ζώνης 12 στο πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας, και ηλεκτρονικά στο https://tickets.ael.com.cy.

Για τον εν λόγω αγώνα ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ οι κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας (εξαιρείται η κατηγορία VIP BOXES).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Α’ ΦΑΣΗ – ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Από Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 μέχρι Πέμπτη 02 Απριλίου 2026 στις 23:59:

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας όλων των κατηγοριών.

Κάθε κάτοχος δύναται να εξασφαλίσει ΜΟΝΟ τη θέση που αντιστοιχεί στο εισιτήριο διαρκείας του.

Για την αγορά εισιτηρίου ONLINE απαιτείται από το σύστημα ο αριθμός του barcode του εισιτηρίου διαρκείας.

Για την αγορά εισιτηρίου από το AEL OFFICIAL SHOP, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας.

Β’ ΦΑΣΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

Από Παρασκευή 03 Απριλίου 2026 μέχρι Τετάρτη 08 Απριλίου 2026:

Όλες οι διαθέσιμες θέσεις θα τεθούν προς πώληση.

Η διάθεση θα πραγματοποιείται προς όλους τους φιλάθλους της ΑΕΛ.

Περιλαμβάνονται και θέσεις κατόχων διαρκείας που δεν εξασφαλίστηκαν κατά την Α’ ΦΑΣΗ.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AEL OFFICIAL SHOP:

• Δευτέρα: 09:00-13:00 – 15:00-18:00

• Τρίτη: 09:00-13:00 – 15:00-18:00

• Τετάρτη: 09:00-14:00 (ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΑΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

• Πέμπτη: 09:00-13:00 – 15:00-18:00

• Παρασκευή: 09:00-13:00 – 15:00-18:00

• Σάββατο: 09:00-14:00

• Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΟ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ (VIP SEATS 104,105, 201)

Κανονικά: €40

Μαθητικά: €20

Παιδικά: €10

ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ (101, 102, 103, 203, 204, 205)

Κανονικά: €20

Μαθητικά: €10

Παιδικά: €5

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ (501, 502, 503, 601, 602, 603, 604, 701, 702, 703)

Κανονικά: €20

Μαθητικά: €10

Παιδικά: €5

ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΙΔΑ (301, 302, 303, 401, 402, 403, 404)

Κανονικά: €20

Μαθητικά: €10

Παιδικά: €5

*ΑμεΑ: Προκράτηση θέσης στο τηλ 99681930

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου του αγώνα είναι η αγορά της Κάρτα Αγώνων Σωματείου. Τα υφιστάμενα μέλη του Σωματείου, με τακτοποιημένες τις συνδρομές τους για το τρέχον έτος, δεν χρειάζεται να αγοράζουν την Κάρτα Αγώνων.

Τιμές Κάρτας Αγώνων:

• 14 ετών και άνω: €15

• 0-13 ετών: Δωρεάν

• Διάρκεια ισχύος: 01/06/2025 – 31/05/2026

• Περίοδος πληρωμής: Ετήσια

Όσοι αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε προβλήματα με την αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων μπορούν να επικοινωνούν στον αριθμό 24251500 (μόνο καθημερινές 09:00 με συνεχόμενο ωράριο μέχρι τις 17:00) για τεχνική υποστήριξη.

Για την αγορά εισιτηρίου για άτομα άνω των 14 ετών είναι απαραίτητη η Κάρτα Φιλάθλου. Περισσότερες πληροφορίες για την Κάρτα Φιλάθλου επικοινωνήστε με τα γραφεία του ΚΟΑ στο +35777772044.

Θέσεις Πάρκινγκ:

• Parking P1: Αποκλειστική χρήση για κατόχους Parking Pass. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχος Parking Pass και την διαδικασία έκδοσης του, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν στο τηλ. 99681930.

• Parking P3: Δημοσιογράφοι, ΜΜΕ.

• Οι υπόλοιποι φίλαθλοι της ομάδας θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον χώρο στάθμευσης P2 καθώς επίσης και τους χώρους γύρω από το “Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ”.