ΑΕΛ: Βγήκαν τα εισιτήρια του κυπέλλου
Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ανακοινώνει τις λεπτομέρειες της προπώλησης των εισιτηρίων για τον αγώνα ΑΕΛ – ΠΑΦΟΣ FC που είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 08/04/2026 στις 19:00 στο «Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ», στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca-Cola 2025/26.
Η διάθεση των εισιτηρίων θα αρχίσει την Τρίτη (31/03) στις 10:00 από το AEL OFFICIAL SHOP στην οδό Αγίας Ζώνης 12 στο πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας, και ηλεκτρονικά στο https://tickets.ael.com.cy.
Για τον εν λόγω αγώνα ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ οι κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας (εξαιρείται η κατηγορία VIP BOXES).
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
Α’ ΦΑΣΗ – ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Από Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 μέχρι Πέμπτη 02 Απριλίου 2026 στις 23:59:
- Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας όλων των κατηγοριών.
- Κάθε κάτοχος δύναται να εξασφαλίσει ΜΟΝΟ τη θέση που αντιστοιχεί στο εισιτήριο διαρκείας του.
- Για την αγορά εισιτηρίου ONLINE απαιτείται από το σύστημα ο αριθμός του barcode του εισιτηρίου διαρκείας.
- Για την αγορά εισιτηρίου από το AEL OFFICIAL SHOP, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας.
Β’ ΦΑΣΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
Από Παρασκευή 03 Απριλίου 2026 μέχρι Τετάρτη 08 Απριλίου 2026:
- Όλες οι διαθέσιμες θέσεις θα τεθούν προς πώληση.
- Η διάθεση θα πραγματοποιείται προς όλους τους φιλάθλους της ΑΕΛ.
- Περιλαμβάνονται και θέσεις κατόχων διαρκείας που δεν εξασφαλίστηκαν κατά την Α’ ΦΑΣΗ.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AEL OFFICIAL SHOP:
• Δευτέρα: 09:00-13:00 – 15:00-18:00
• Τρίτη: 09:00-13:00 – 15:00-18:00
• Τετάρτη: 09:00-14:00 (ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΑΣ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ)
• Πέμπτη: 09:00-13:00 – 15:00-18:00
• Παρασκευή: 09:00-13:00 – 15:00-18:00
• Σάββατο: 09:00-14:00
• Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΟ
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ (VIP SEATS 104,105, 201)
Κανονικά: €40
Μαθητικά: €20
Παιδικά: €10
ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ (101, 102, 103, 203, 204, 205)
Κανονικά: €20
Μαθητικά: €10
Παιδικά: €5
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ (501, 502, 503, 601, 602, 603, 604, 701, 702, 703)
Κανονικά: €20
Μαθητικά: €10
Παιδικά: €5
ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΙΔΑ (301, 302, 303, 401, 402, 403, 404)
Κανονικά: €20
Μαθητικά: €10
Παιδικά: €5
*ΑμεΑ: Προκράτηση θέσης στο τηλ 99681930
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου του αγώνα είναι η αγορά της Κάρτα Αγώνων Σωματείου. Τα υφιστάμενα μέλη του Σωματείου, με τακτοποιημένες τις συνδρομές τους για το τρέχον έτος, δεν χρειάζεται να αγοράζουν την Κάρτα Αγώνων.
Τιμές Κάρτας Αγώνων:
• 14 ετών και άνω: €15
• 0-13 ετών: Δωρεάν
• Διάρκεια ισχύος: 01/06/2025 – 31/05/2026
• Περίοδος πληρωμής: Ετήσια
Όσοι αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε προβλήματα με την αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων μπορούν να επικοινωνούν στον αριθμό 24251500 (μόνο καθημερινές 09:00 με συνεχόμενο ωράριο μέχρι τις 17:00) για τεχνική υποστήριξη.
Για την αγορά εισιτηρίου για άτομα άνω των 14 ετών είναι απαραίτητη η Κάρτα Φιλάθλου. Περισσότερες πληροφορίες για την Κάρτα Φιλάθλου επικοινωνήστε με τα γραφεία του ΚΟΑ στο +35777772044.
Θέσεις Πάρκινγκ:
• Parking P1: Αποκλειστική χρήση για κατόχους Parking Pass. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχος Parking Pass και την διαδικασία έκδοσης του, οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν στο τηλ. 99681930.
• Parking P3: Δημοσιογράφοι, ΜΜΕ.
• Οι υπόλοιποι φίλαθλοι της ομάδας θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον χώρο στάθμευσης P2 καθώς επίσης και τους χώρους γύρω από το “Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ”.