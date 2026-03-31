Ο Ινφαντίνο θέλει το Ιράν στο Μουντιάλ: «Δεν υπάρχει σχέδιο Β»

Το Ιράν του Μέχντι Ταρέμι έχει κληρωθεί σε έναν όμιλο του Μουντιάλ μαζί με τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο και, σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα, θα παίξει τους αγώνες του ομίλου του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η χώρα αυτή βρίσκεται σε πόλεμο με το Ιράν από τα τέλη Φεβρουαρίου. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν το Ιράν θα συμμετάσχει πράγματι στο τελικό τουρνουά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, εξέφρασε την άποψή του για την πιθανότητα συμμετοχής της εθνικής ομάδας του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι η εθνική ομάδα του Ιράν βρίσκεται σε μια δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση και αξιολογούμε τα γεγονότα με σαφήνεια και εγρήγορση. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε το έργο μας και θα κινητοποιήσουμε όλους τους πόρους μας για να διασφαλίσουμε ότι οι αγώνες τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθούν υπό τις πιο ευνοϊκές συνθήκες. Δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια — Β, Γ ή Δ — υπάρχει μόνο το Σχέδιο Α», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Ινφαντίνο τόνισε ότι είναι αδύνατο να επηρεαστεί η περίπλοκη γεωπολιτική κατάσταση, αλλά η FIFA έχει τη δυνατότητα να ενώσει τους ανθρώπους, να τους ενσταλάξει ένα αίσθημα αλληλεγγύης και να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ειρήνης και εορτασμού.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τον Ινφαντίνο ότι η ομάδα του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο. «Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να βρίσκονται εκεί, για τη δική τους ζωή και ασφάλεια», έγραψε ο Τραμπ λίγο αργότερα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, Truth Social.

