ΑΕΚ: Τεστ με Νέα Σαλαμίνα εν αναμονή των τελευταίων διεθνών

Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα (χωρίς παρουσία φιλάθλων ή ΜΜΕ) δίνει σήμερα η ΑΕΚ στο «Σεραφείδειο» απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν την ευκαιρία να «ξεμουδιάσουν» απέναντι στην πρωτοπόρο της δεύτερης κατηγορίας της Κύπρου, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς θα μπορέσει να κάνει και κάποιες δοκιμές.

Ήδη στα Σπάτα έχουν επιστρέψει οι Στρακόσα, Πήλιος, Μαρίν, Κοϊτά και Βάργκα, με τον τελευταίο να προφυλάσσεται, προκειμένου να είναι 100% έτοιμος για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα των playoffs στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00).

Σήμερα ολοκληρώνουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους ο Ρότα (στο Ουγγαρία-Ελλάδα) και οι Γιόβιτς-Γκατσίνοβιτς (στο Σερβία-Σαουδική Αραβία), που από αύριο θα είναι στην Αθήνα και το αργότερο την Πέμπτη θα είναι στη διάθεση του Νίκολιτς, ενώ ο Πινέδα που παίζει με το Μεξικό στο Σικάγο κόντρα στο Βέλγιο τα ξημερώματα της Τετάρτης, θα είναι στα Σπάτα την Παρασκευή.

sport-fm.gr