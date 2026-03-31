ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ: Τεστ με Νέα Σαλαμίνα εν αναμονή των τελευταίων διεθνών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ΑΕΚ «ξεμουδιάζει» σήμερα σε φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα, ενώ ο Νίκολιτς περιμένει την επάνοδο των τελευταίων διεθνών.

Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα (χωρίς παρουσία φιλάθλων ή ΜΜΕ) δίνει σήμερα η ΑΕΚ στο «Σεραφείδειο» απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν την ευκαιρία να «ξεμουδιάσουν» απέναντι στην πρωτοπόρο της δεύτερης κατηγορίας της Κύπρου, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς θα μπορέσει να κάνει και κάποιες δοκιμές.

Ήδη στα Σπάτα έχουν επιστρέψει οι Στρακόσα, Πήλιος, Μαρίν, Κοϊτά και Βάργκα, με τον τελευταίο να προφυλάσσεται, προκειμένου να είναι 100% έτοιμος για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα των playoffs στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00).

Σήμερα ολοκληρώνουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους ο Ρότα (στο Ουγγαρία-Ελλάδα) και οι Γιόβιτς-Γκατσίνοβιτς (στο Σερβία-Σαουδική Αραβία), που από αύριο θα είναι στην Αθήνα και το αργότερο την Πέμπτη θα είναι στη διάθεση του Νίκολιτς, ενώ ο Πινέδα που παίζει με το Μεξικό στο Σικάγο κόντρα στο Βέλγιο τα ξημερώματα της Τετάρτης, θα είναι στα Σπάτα την Παρασκευή.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη