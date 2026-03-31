Ματσάρα στο «Αφροδίτη» με φόντο τον τελικό

Το Final Four του 51ου Allwyn κυπέλλου Α΄ Κατηγορίας Ανδρών «Ανδρέας Σταύρου» ανοίγει τις πύλες του στην κλειστή Αίθουσα «Αφροδίτη» στην Πάφο. Απόψε (20:00) θα γίνει ο πρώτος ημιτελικός και πρόκειται για το παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα σε Ομόνοια-Ανόρθωση με στόχο το εισιτήριο για τον τελικό της 3ης Απριλίου.

Οι πράσινοι θέλουν να φτάσουν στον τελικό και να κυνηγήσουν το 16ο τους κύπελλο, ενώ η «Κυρία» είναι η «βασίλισσα» του θεσμού με 16 κατακτήσεις. Οι δυο ομάδες εξασφάλισαν από 300 εισιτήρια, με τους φίλους της Ομόνοιας να καταλαμβάνουν την κερκίδα των επισήμων και της Ανόρθωσης την απέναντι εξέδρα.