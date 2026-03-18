EuroLeague: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ευρώπη

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ευρώπη, ενώ οι «πράσινοι» έχουν σημειώσει με διαφορά τη μεγαλύτερη άνοδο προϋπολογισμού την τελευταία πενταετία.

Οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν-με διαφορά μάλιστα-τα μεγαλύτερα αγωνιστικά μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, σύμφωνα με έρευνα του Basketnews.

Aυτό του Παναθηναϊκού υπολογίζεται στα 26,5 με 27 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνο του Ολυμπιακού στα 22 με 22,5 εκατ. ευρώ. Στην τρίτη θέση είναι η Ρεάλ με 18,5 με 19 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθεί η Αναντολού Εφές με 18 με 18,5. Χάποελ Τελ Αβίβ και Ντουμπάι BC είναι επίσης στο «κλαμπ» των ομάδων με μπάτζετ μεταξύ 18 και 20 εκατ. ευρώ.

Τις κορυφαίες θέσεις συμπληρώνουν Φενέρμπαχτσε και Ερυθρός Αστέρας που έχουν μπάτζετ 16 με 16,5 εκατ. ευρώ, ενώ τελευταία με 4-4,5 εκατ. ευρώ είναι η Βιλερμπάν.

Οι δύο ελληνικές ομάδες ξεχωρίζουν και για την αύξηση του μπάτζετ τους μέσα στην τελευταία πενταετία. Ο Παναθηναϊκός είναι μακράν πρώτος, αφού από τα 5,5 εκατ. ευρώ το 2021/22 ανέβασε το κόστος της ομάδας κατά 380%. Ακολουθεί ο Ερυθρός Αστέρας με +200% (από 5,2 εκατ. ευρώ προ πενταετίας), ενώ τρίτος είναι ο Ολυμπιακός με +160%, καθώς το 2021/22 είχε μπάτζετ 8,5 εκατ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό, πως το 2021/22, το μέσο κόστος μιας ομάδας ήταν 6,5-7 εκατ. ευρώ και φέτος έχει υπερδιπλασιαστεί, με 13,5-14 εκατ. ευρώ. Πριν πέντε χρόνια, μόλις τρεις ομάδες είχαν μπάτζετ άνω των 18 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος υπάρχουν έξι τέτοιες.

sport-fm.gr 

 

