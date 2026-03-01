LIVE: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-1

Tη νίκη για διαφορετικούς ωστόσο λόγους θα αναζητήσουν ΑΕΚ και Ολυμπιακός στη μεταξύ τους μάχη.

Οι κιτρινοπράσινοι που με 46 βαθμούς είναι στην 3η θέση, μετά από δύο σερί ήττες, δεν... αντέχουν νέα απώλεια βαθμών αφού θέλουν να κρατήσουν επαφή με την 1η θέση αλλά και από την άλλη να μην δώσουν άλλα δικαιώματα όσον αφορά ευρωπαϊκό εισιτήριο, όντας και εκτός κυπέλλου.

Οι μαυροπράσινοι που είναι μόλις έναν βαθμό (24) πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, πάνε στη Λάρνακα για το μπαμ ώστε να ανασάνουν και να ηρεμήσουν αφού η ήττα από τον Ακρίτα, έφερε τριγμούς.

To LIVE του αγώνα

45+11΄ - ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό: Ο Ταβάρες με απευθείας εκτέλεση φάουλ από πλάγια, αιφνιδιάζει τον Αλομέροβιτς και ανοίγει το σκορ.

Ολοκληρώθηκε στο α΄ μέρος

11 λεπτά καθυστέρηση

44΄ - Ο Ροντέν δεν μπόρεσε να κάνει την προβολή σε σουτ από τον Χάμπου Κυριάκου.

38΄ - Επαναρχίζει το ματς.

37΄ - Ο Μενέλαος Αντωνίου ενημέρωσε τους προπονητές και τους αρχηγούς για το πρόβλημα και το παιχνίδι θα αρχίσει χωρίς VAR και θα γίνει προσπάθεια να επιλυθεί.

28΄ - Διακοπή στο παιχνίδι, λόγω πρόβλημα στην ενδοεπικοινωνία με το VAR.

8΄ - Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ, με τον Ταλιχμανίδη να μαζεύει με διπλή προσπάθεια το πλασέ του Μπάγιτς.

Ξεκίνησε η αναμέτρηση

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ, Γκαρσία, Ροντέν, Πονς, Κυριάκου, Ιβάνοβιτς, Μιραμόν, Μπάγιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Ντζεπάρ, Μπαρμπόσα, Φελίπε, Κονομής, Ενρίκε, Στ. Χαραλάμπους. Βιεϊρίνια, Ταβάρες, Κοβαλένκο, Ζοαο Μάριο.

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 45+11΄ Ταβάρες

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/ 45+4΄ Ταβάρες

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάβ