ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-1

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-1

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «ΑΕΚ Αρένα».

Tη νίκη για διαφορετικούς ωστόσο λόγους θα αναζητήσουν ΑΕΚ και Ολυμπιακός στη μεταξύ τους μάχη.

Οι κιτρινοπράσινοι που με 46 βαθμούς είναι στην 3η θέση, μετά από δύο σερί ήττες, δεν... αντέχουν νέα απώλεια βαθμών αφού θέλουν να κρατήσουν επαφή με την 1η θέση αλλά και από την άλλη να μην δώσουν άλλα δικαιώματα όσον αφορά ευρωπαϊκό εισιτήριο, όντας και εκτός κυπέλλου.

Οι μαυροπράσινοι που είναι μόλις έναν βαθμό (24) πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, πάνε στη Λάρνακα για το μπαμ ώστε να ανασάνουν και να ηρεμήσουν αφού η ήττα από τον Ακρίτα, έφερε τριγμούς.

To LIVE του αγώνα

45+11΄ - ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό: Ο Ταβάρες με απευθείας εκτέλεση φάουλ από πλάγια, αιφνιδιάζει τον Αλομέροβιτς και ανοίγει το σκορ.

  • Ολοκληρώθηκε στο α΄ μέρος
  • 11 λεπτά καθυστέρηση

44΄ - Ο Ροντέν δεν μπόρεσε να κάνει την προβολή σε σουτ από τον Χάμπου Κυριάκου.

38΄ - Επαναρχίζει το ματς.

37΄ - Ο Μενέλαος Αντωνίου ενημέρωσε τους προπονητές και τους αρχηγούς για το πρόβλημα και το παιχνίδι θα αρχίσει χωρίς VAR και θα γίνει προσπάθεια να επιλυθεί.

28΄ - Διακοπή στο παιχνίδι, λόγω πρόβλημα στην ενδοεπικοινωνία με το VAR.

8΄ - Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ, με τον Ταλιχμανίδη να μαζεύει με διπλή προσπάθεια το πλασέ του Μπάγιτς.

  • Ξεκίνησε η αναμέτρηση

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ, Γκαρσία, Ροντέν, Πονς, Κυριάκου, Ιβάνοβιτς, Μιραμόν, Μπάγιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Ντζεπάρ, Μπαρμπόσα, Φελίπε, Κονομής, Ενρίκε, Στ. Χαραλάμπους. Βιεϊρίνια, Ταβάρες, Κοβαλένκο, Ζοαο Μάριο.

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 45+11΄ Ταβάρες

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/ 45+4΄ Ταβάρες

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος 

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάβ

Κατηγορίες

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΑΕΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πανό με μήνυμα: «Ακούστε τον κόσμο, η κριτική που κάνει δεν είναι εχρική»

ΑΕΚ

|

Category image

Άρης - Πάφος: Οι εντεκάδες του ντέρμπι στο «Αλφαμέγα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αγκαλιά με την άνοδο η Καλαμάτα, στο -5 ο Πανιώνιος

Ελλάδα

|

Category image

Αβέβαιη η επιστροφή του Eμπαπέ στη δράση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρέιντζερς και Σέλτικ πρόσφεραν θέαμα αλλά... έχασαν και οι δύο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Oι απουσίες άδειασαν τον πάγκο της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Αποχωρεί από το Ισραήλ με προορισμό την Αθήνα η Χάποελ Τελ Αβίβ

EUROLEAGUE

|

Category image

Με έκπληξη η ενδεκάδα του Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Λυτρώθηκε στο 90΄ και παρέμεινε ζωντανή η Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Λιντς χρησιμοποεί την κάμερα του διαιτητή και κάνει… έφεση για την κόκκινη κάρτα του προπονητή της!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα μας χαρίσει πολλές στιγμές περηφάνιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΛ ένωσε τη φωνή της για την Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Γκουαρντιόλα υπερασπίσθηκε τους μουσουλμάνους παίκτες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

19 οι Νορβηγοί και έξι οι ξένοι - Η Μπόντο το έκανε και πέτυχε!

Απόψεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη