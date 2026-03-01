Ρέιντζερς και Σέλτικ πρόσφεραν θέαμα αλλά... έχασαν και οι δύο!

Ένα συγκλονιστικό ματς έλαβε χώρα ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ, για την 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος στην Σκωτία! Ένα πραγματικό ντέρμπι από τα παλιά, με τους γηπεδούχους να έχουν έτοιμους τους τρεις βαθμούς, να παίζουν καταπληκτικό ποδόσφαιρο για ένα ημίχρονο, αλλά τους φιλοξενούμενους να τους στερούν τη νίκη.

Η Ρέιντζερς ήταν εξαιρετική στο πρώτο 45λεπτο και βρήκε δύο γκολ με τον άνθρωπο των μεγάλων ματς. Ο Τσέρμιτι έκανε το 1-0 στο 8’, για να έρθει ο ίδιος παίκτης και να κεφαλαιοποιήσει το προβάδισμα της ομάδας του στο 26’ με απίστευτο ψαλιδάκι, δείχνοντας πως οι γηπεδούχοι είναι ανώτερη ομάδα φέτος από τη Σέλτικ.

Η τελευταία, ωστόσο, δεν τα παράτησε και έμοιαζε αποφασισμένη να μη χάσει για 3η συνεχόμενη φορά στο «Άιμπροξ». Μπήκε καλύτερα στην επανάληψη, έκανε το 2-1 με τον Κίραν Τίρνεϊ στο 57’ και ήταν ανώτερη ως το φινάλε. Πίεσε, είχε τις στιγμές της και πέντε λεπτά πριν από το φινάλε, κέρδισε πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Χατάτε, ο γκολκίπερ της Ρέιντζερς απέκρουσε δύο φορές, καθώς έπιασε και στην επαναφορά την προσπάθεια του αντιπάλου του, αλλά ο Χατάτε με την… τρίτη του απόπειρα έκανε το 2-2!

Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τη Ρέιντζερς να μένει στους 57 βαθμούς, τη Σέλτικ στους 55 και τη Χαρτς, που επικράτησε πριν από μερικές ώρες της Αμπερντίν, να είναι στους 63 και να ονειρεύεται το πρωτάθλημα!

