Λυτρώθηκε στο 90΄ και παρέμεινε ζωντανή η Μίλαν

Η Μίλαν χρειάστηκε υπομονή μέχρι τα τελευταία λεπτά για να «σπάσει» την αντίσταση της Κρεμονέζε και να φύγει με το τρίποντο εκτός έδρας, επικρατώντας 2-0 στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι «ροσονέρι» είχαν την υπεροχή και δημιούργησαν φάσεις, όμως η λύση ήρθε μόλις στο 90’. Ο Λούκα Μόντριτς σέντραρε με το δεξί από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι και ο Στραχίνια Πάβλοβιτς, από κοντινή απόσταση, την έστειλε στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ.

Στις καθυστερήσεις (90’+4’) η ομάδα του Μιλάνου «κλείδωσε» τη νίκη με υποδειγματική αντεπίθεση. Ο Κριστόφερ Ενκουνκού γύρισε την κατάλληλη στιγμή την μπάλα και ο Ραφαέλ Λεάο, σε κενή εστία, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και σκόρερ της 27ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Πάρμα-Κάλιαρι 1-1

(83' Οριστάνιο - 63' Φολορούνσο)

Κόμο-Λέτσε 3-1

(18' Δουβίκας, 35' Ροντρίγκες, 44' Κεμφ - 13' Κουλιμπαλί)

Βερόνα-Νάπολι 1-2

(65' Ακπα Ακπρο - 2' Χόιλουντ, 90'+6 Λουκάκου)

Ίντερ-Τζένοα 2-0

(31' Ντιμάρκο, 64' πέν. Τσαλχάνογλου)

Κρεμονέζε-Μίλαν 0-2

(90΄ Πάβλοβιτς, 90΄+4΄ Λεάο))

Σασουόλο-Αταλάντα 1/3

Τορίνο-Λάτσιο 1/3

Ρόμα-Γιουβέντους 1/3

Δευτέρα 02/03

19:30 Πίζα-Μπολόνια

21:45 Ουντινέζε-Φιορεντίνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Ίντερ 67 -27αγ.

Μίλαν 57 -27αγ.

Νάπολι 53 -27αγ.

Ρόμα 50

Κόμο 48 -27αγ.

Γιουβέντους 46

Αταλάντα 45

Μπολόνια 36

Σασουόλο 35

Λάτσιο 34

Πάρμα 33 -27αγ.

Ουντινέζε 32

Κάλιαρι 30 -27αγ.

Τζένοα 27 -27αγ.

Τορίνο 27

Φιορεντίνα 24

Κρεμονέζε 24 -27αγ.

Λέτσε 24 -27αγ.

Πίζα 15

Βερόνα 15 -27αγ.