ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λυτρώθηκε στο 90΄ και παρέμεινε ζωντανή η Μίλαν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λυτρώθηκε στο 90΄ και παρέμεινε ζωντανή η Μίλαν

Αγχωτική αλλά υπερπολύτιμη νίκη για την ομάδα του Αλέγκρι.

Η Μίλαν χρειάστηκε υπομονή μέχρι τα τελευταία λεπτά για να «σπάσει» την αντίσταση της Κρεμονέζε και να φύγει με το τρίποντο εκτός έδρας, επικρατώντας 2-0 στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι «ροσονέρι» είχαν την υπεροχή και δημιούργησαν φάσεις, όμως η λύση ήρθε μόλις στο 90’. Ο Λούκα Μόντριτς σέντραρε με το δεξί από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι και ο Στραχίνια Πάβλοβιτς, από κοντινή απόσταση, την έστειλε στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ.

Στις καθυστερήσεις (90’+4’) η ομάδα του Μιλάνου «κλείδωσε» τη νίκη με υποδειγματική αντεπίθεση. Ο Κριστόφερ Ενκουνκού γύρισε την κατάλληλη στιγμή την μπάλα και ο Ραφαέλ Λεάο, σε κενή εστία, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και σκόρερ της 27ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Πάρμα-Κάλιαρι 1-1

(83' Οριστάνιο - 63' Φολορούνσο)

Κόμο-Λέτσε 3-1

(18' Δουβίκας, 35' Ροντρίγκες, 44' Κεμφ - 13' Κουλιμπαλί)

Βερόνα-Νάπολι 1-2

(65' Ακπα Ακπρο - 2' Χόιλουντ, 90'+6 Λουκάκου)

Ίντερ-Τζένοα 2-0

(31' Ντιμάρκο, 64' πέν. Τσαλχάνογλου)

Κρεμονέζε-Μίλαν 0-2

(90΄ Πάβλοβιτς, 90΄+4΄ Λεάο))

Σασουόλο-Αταλάντα 1/3

Τορίνο-Λάτσιο 1/3

Ρόμα-Γιουβέντους 1/3

Δευτέρα 02/03

19:30 Πίζα-Μπολόνια

21:45 Ουντινέζε-Φιορεντίνα

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)

Ίντερ 67 -27αγ.

Μίλαν 57 -27αγ.

Νάπολι 53 -27αγ.

Ρόμα 50

Κόμο 48 -27αγ.

Γιουβέντους 46

Αταλάντα 45

Μπολόνια 36

Σασουόλο 35

Λάτσιο 34

Πάρμα 33 -27αγ.

Ουντινέζε 32

Κάλιαρι 30 -27αγ.

Τζένοα 27 -27αγ.

Τορίνο 27

Φιορεντίνα 24

Κρεμονέζε 24 -27αγ.

Λέτσε 24 -27αγ.

Πίζα 15

Βερόνα 15 -27αγ.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Κασεμίρο δεν ανανέωνει με τη Γιουνάιτεντ και η Γιουβέντους τον... θέλει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγαλώνει η πίεση... παντού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κάποιος καταράστηκε τον Λιάσο, δεν εξηγείται αλλιώς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με «τριάρα» επί του Άρη, ο Παναθηναϊκός πάτησε ξανά στην τετράδα και στη ζώνη των playoffs

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Oι χαμένες ευκαιρίες και το... επιδόρπιο με ντέρμπι τίτλου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ισοφάριση του Άντερσον σε «νεκρό» χρόνο και οι άλλες φάσεις του ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ… επέστρεψε, με νέα λάμψη Χατσίδη και come back Κωνσταντέλια!

Ελλάδα

|

Category image

Λουκά: «Είμαι 46 χρονών, αυτό δεν το έχω δει ποτέ»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Θελάδες: «Αξίζαμε περισσότερα από αυτό το αποτέλεσμα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Χορταστικό το ντέρμπι μα χαμένοι και οι δυο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αφεντικό στο Λονδίνο η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με έξτρα επιλογές στο ντέρμπι κορυφής η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αρνήθηκε την ήττα στον Βόλο η ΑΕΚ με μυθικό buzzer-beater του Ρέλβας στο 98'!

Ελλάδα

|

Category image

Χαμός στην ΑΕΚ: Αντιδράσεις από τον κόσμο - Πρόθεση παραίτησης από Καραπατάκη

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Δεν είμαστε εκτός της κούρσας του τίτλου»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη