Λυτρώθηκε στο 90΄ και παρέμεινε ζωντανή η Μίλαν
Αγχωτική αλλά υπερπολύτιμη νίκη για την ομάδα του Αλέγκρι.
Η Μίλαν χρειάστηκε υπομονή μέχρι τα τελευταία λεπτά για να «σπάσει» την αντίσταση της Κρεμονέζε και να φύγει με το τρίποντο εκτός έδρας, επικρατώντας 2-0 στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Serie A.
Οι «ροσονέρι» είχαν την υπεροχή και δημιούργησαν φάσεις, όμως η λύση ήρθε μόλις στο 90’. Ο Λούκα Μόντριτς σέντραρε με το δεξί από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι και ο Στραχίνια Πάβλοβιτς, από κοντινή απόσταση, την έστειλε στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ.
Στις καθυστερήσεις (90’+4’) η ομάδα του Μιλάνου «κλείδωσε» τη νίκη με υποδειγματική αντεπίθεση. Ο Κριστόφερ Ενκουνκού γύρισε την κατάλληλη στιγμή την μπάλα και ο Ραφαέλ Λεάο, σε κενή εστία, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και σκόρερ της 27ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Πάρμα-Κάλιαρι 1-1
(83' Οριστάνιο - 63' Φολορούνσο)
Κόμο-Λέτσε 3-1
(18' Δουβίκας, 35' Ροντρίγκες, 44' Κεμφ - 13' Κουλιμπαλί)
Βερόνα-Νάπολι 1-2
(65' Ακπα Ακπρο - 2' Χόιλουντ, 90'+6 Λουκάκου)
Ίντερ-Τζένοα 2-0
(31' Ντιμάρκο, 64' πέν. Τσαλχάνογλου)
Κρεμονέζε-Μίλαν 0-2
(90΄ Πάβλοβιτς, 90΄+4΄ Λεάο))
Σασουόλο-Αταλάντα 1/3
Τορίνο-Λάτσιο 1/3
Ρόμα-Γιουβέντους 1/3
Δευτέρα 02/03
19:30 Πίζα-Μπολόνια
21:45 Ουντινέζε-Φιορεντίνα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)
Ίντερ 67 -27αγ.
Μίλαν 57 -27αγ.
Νάπολι 53 -27αγ.
Ρόμα 50
Κόμο 48 -27αγ.
Γιουβέντους 46
Αταλάντα 45
Μπολόνια 36
Σασουόλο 35
Λάτσιο 34
Πάρμα 33 -27αγ.
Ουντινέζε 32
Κάλιαρι 30 -27αγ.
Τζένοα 27 -27αγ.
Τορίνο 27
Φιορεντίνα 24
Κρεμονέζε 24 -27αγ.
Λέτσε 24 -27αγ.
Πίζα 15
Βερόνα 15 -27αγ.