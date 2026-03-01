Η Ε.Ν. Ύψωνα με ανατροπή και δέκα παίκτες, σόκαρε τον Ακρίτα και πήρε ανάσα

Σπουδαία νίκη που του αναπτερώνει τις ελπίδες για παραμονή πέτυχε στο «Στέλιος Κυριακίδης» η Ε.Ν. Ύψωνα και μάλιστα το έκανε με απίστευτο τρόπο απέναντι στον Ακρίτα.

Στο 12ο λεπτό βρέθηκε πίσω στο σκορ ενώ στο 19ο αναγκάστηκε να παίξει και με παίκτη λιγότερο. Παρόλα αυτά, στο τελευταίο 20λεπτο, έφερε τα κάτω-πάνω. Στο 71΄ ο Τσερίσεφ έφερε το ματς στα ίσα μετά από ασίστ του Λίπσκι, ο οποίος στο 75ο λεπτό ήταν αυτός που έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στην ομάδα του Ροθάδα που πανηγύρισε έντονα ενώ στο 90+1΄ είδε τον Μπα να ευστοχεί από τα έντεκα βήματα και να «κλειδώνει» το τεράστιο διπλό, το οποίο κέρδισε ο Τσερίσεφ.

Έτσι η Ε.Ν. Ύψωνα, αν και είναι στην 12η θέση, μείωσε στο -1 τη διαφορά από τον Ακρίτα που είναι στην 11η θέση.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ζήνωνος, Ζάμπελιν, Άντονι, Ιωάννου, Καρλίτος (70΄ Αθανασίου), Αντωνίου, Μανού (70΄ Χατζηβασίλης), Φερνάντεθ (61΄ Τάφεσχόφερ), Κάστρο (61΄ Λιμπόμπε), Ρομό (90+2΄ Ολαμπιράν).

Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Τσεμπάκ, Ντα Γκράσα, Ντε Λούκας, Σέζαρ, Πάνκοφ, Ντε Ιριόντο (90+5΄ Ουεντραόγκο), Κουμουρής, Τεϊσέιρα (57΄ Λίπσκι), Μπαχάσα (46΄ Τσερίσεφ), Μπα (90+2΄ Ανκέγιε)

ΣΚΟΡΕΡ: 12΄ Ζήνωνος / 71΄ Τσερίσεφ, 75΄ Λίπσκι, 90+1΄ πέν. Μπα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 64΄ Αντωνίου / 27΄ Μπαχάσα 27′, 54΄ Ντε Ιριόντο

ΚΟΚΚΙΝΗ: – / 19΄ Τσεμπάκ (απευθείας)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας