Oι απουσίες άδειασαν τον πάγκο της ΑΕΚ

Οι πολλοί τραυματισμοί, μειώνουν τις επιλογές του προπονητή της ΑΕΚ Ιμανόν Ιδιάκεθ.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στον πάγκο για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στην «Αρένα», υπάρχουν μόλις οκτώ παίκτες, εκ των οποίων οι δύο είναι τερματοφύλακες (Παρασκευά, Δημητρίου).

Επίσης άλλοι δύο είναι νεαροί, με μηδαμινό χρόνο συμμετοχής (Γκονζάλες, Λουκαΐδης).

Στα πιτς είναι οι Καμπρέρα, Ναούμ, Σουάρεθ, Χάιρο, Γκουρφίνγκελ και εδώ και καιρό ο Τσακόν ενώ είναι τιμωρημένος ο Λέδες.