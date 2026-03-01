Η Λιντς χρησιμοποεί την κάμερα του διαιτητή και κάνει… έφεση για την κόκκινη κάρτα του προπονητή της!

Ο Ντάνιελ Φάρκε αποβλήθηκε, καθώς διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή, όμως πρόκειται να ζητήσει… έφεση. Σε αυτό θα βοηθήσει η κάμερα που είχε στο στήθος του, ο ρέφερι της αναμέτρησης.

Έφεση πρόκειται να κάνει η Λιντς για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο προπονητής της, στην αναμέτρηση με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Ντάνιελ Φάρκε διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή, εκείνος τον απέβαλε, αλλά η τεχνολογία μπορεί να δώσει τη λύση.

Γενικότερα οι διαμαρτυρίες ήταν έντονες από πλευράς γηπεδούχων, καθώς ο διαιτητής δεν είναι ένα χέρι, το οποίο θα μπορούσε να δοθεί πέναλτι. Αυτό αλλά η γενικότερη στάση της διαιτησίας, έφερε τα παράπονα του Γερμανού τεχνικού, ο οποίος αποβλήθηκε.

Ο Μπανκς έδειξε απευθείας κόκκινη, με τον Φάρκε να ζητά εξηγήσεις. Στη Λιντς θεωρούν πως η κάμερα που είχε πάνω του ο διαιτητής της αναμέτρησης, θα ξεδιαλύνει το τοπίο, βοηθώντας έτσι στην έφεση της

