ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Γκουαρντιόλα υπερασπίσθηκε τους μουσουλμάνους παίκτες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Γκουαρντιόλα υπερασπίσθηκε τους μουσουλμάνους παίκτες

Πήρε θέση ο προπονητής της Σίτι για τις αποδοκιμασίες μερίδας οπαδών της Λιντς.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα επέκρινε έντονα την συμπεριφορά ορισμένων οπαδών της Λιντς, οι οποίοι αποδοκίμασαν την διακοπή του αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι, προκειμένου να επιτραπεί στους μουσουλμάνους παίκτες να «σπάσουν» την νηστεία τους για το Ραμαζάνι. 

Ο αγώνας διεκόπη για λίγο στο 13ο λεπτό, κατά την δύση του Ηλίου, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο. Αντιμέτωπος με τις αποδοκιμασίες από τις κερκίδες στο Elland Road, ο Ισπανός προπονητής κατήγγειλε την έλλειψη σεβασμού προς την θρησκευτική ποικιλομορφία, επισημαίνοντας ότι το πρωτάθλημα επιτρέπει επίσημα αυτά τα σύντομα διαλείμματα και αντικρούοντας την διαμάχη γύρω από ένα μέτρο που θεωρεί φυσιολογικό.

«Η διακοπή του αγώνα για να επιτραπεί στους μουσουλμάνους παίκτες να σπάσουν τη νηστεία τους κατά την διάρκεια του Ραμαζανιού είναι ένα πρωτόκολλο που ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ένα σημαντικό και ορατό στοιχείο για να γίνει το παιχνίδι φιλόξενο για τους μουσουλμάνους παίκτες και τις κοινότητες. Αλλά όπως δείχνει η αντίδραση απόψε, το ποδόσφαιρο έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει όσον αφορά στην εκπαίδευση και στην αποδοχή. Αυτός είναι ο σύγχρονος κόσμος, έτσι δεν είναι; Κοιτάξτε τι συμβαίνει ακόμα στον κόσμο αυτήν την στιγμή! Ο σεβασμός των θρησκειών και της διαφορετικότητας, είναι ουσιώδεις! Έτσι είναι, δυστυχώς. Το ερώτημα είναι: μπορούν να κάνουν ένα διάλειμμα, ναι ή όχι; Μπορούν να το κάνουν; Να κάνουν ένα διάλειμμα ενός λεπτού για αυτό; Ποιο είναι το πρόβλημα; Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;! Φυσικά και όχι», δήλωσε ο Καταλανός προπονητής μετά το τέλος του αγώνα.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με έκπληξη η ενδεκάδα του Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Λυτρώθηκε στο 90΄ και παρέμεινε ζωντανή η Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Λιντς χρησιμοποεί την κάμερα του διαιτητή και κάνει… έφεση για την κόκκινη κάρτα του προπονητή της!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θα μας χαρίσει πολλές στιγμές περηφάνιας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΛ ένωσε τη φωνή της για την Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Γκουαρντιόλα υπερασπίσθηκε τους μουσουλμάνους παίκτες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

19 οι Νορβηγοί και έξι οι ξένοι - Η Μπόντο το έκανε και πέτυχε!

Απόψεις

|

Category image

Ο ΝτεΡόζαν θέλει να αγωνιστεί είτε στους Λέικερς είτε στους Κλίπερς

NBA

|

Category image

«Αποχωρεί και ο Δώνης μετά τον Φορτούνη από την Αλ Καλίτζ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θα χρεωκοπήσει εάν μία χρονιά γίνει η υπέρβαση...

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE όλες οι εξελίξεις - Οργή και αντίποινα του Ιράν

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έγινε... πρώτος ο Σέρβος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αυτά που ζητάει ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γιαμάλ: Πρώτος 18χρονος με χατ-τρικ στη LaLiga μετά το 1967

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε Ακρίτας-ΕΝΥ, ΑΕΚ-Ολυμπιακός & Άρης-Πάφος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη