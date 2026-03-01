Ο Γκουαρντιόλα υπερασπίσθηκε τους μουσουλμάνους παίκτες

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα επέκρινε έντονα την συμπεριφορά ορισμένων οπαδών της Λιντς, οι οποίοι αποδοκίμασαν την διακοπή του αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι, προκειμένου να επιτραπεί στους μουσουλμάνους παίκτες να «σπάσουν» την νηστεία τους για το Ραμαζάνι.

Ο αγώνας διεκόπη για λίγο στο 13ο λεπτό, κατά την δύση του Ηλίου, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο. Αντιμέτωπος με τις αποδοκιμασίες από τις κερκίδες στο Elland Road, ο Ισπανός προπονητής κατήγγειλε την έλλειψη σεβασμού προς την θρησκευτική ποικιλομορφία, επισημαίνοντας ότι το πρωτάθλημα επιτρέπει επίσημα αυτά τα σύντομα διαλείμματα και αντικρούοντας την διαμάχη γύρω από ένα μέτρο που θεωρεί φυσιολογικό.

«Η διακοπή του αγώνα για να επιτραπεί στους μουσουλμάνους παίκτες να σπάσουν τη νηστεία τους κατά την διάρκεια του Ραμαζανιού είναι ένα πρωτόκολλο που ισχύει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ένα σημαντικό και ορατό στοιχείο για να γίνει το παιχνίδι φιλόξενο για τους μουσουλμάνους παίκτες και τις κοινότητες. Αλλά όπως δείχνει η αντίδραση απόψε, το ποδόσφαιρο έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει όσον αφορά στην εκπαίδευση και στην αποδοχή. Αυτός είναι ο σύγχρονος κόσμος, έτσι δεν είναι; Κοιτάξτε τι συμβαίνει ακόμα στον κόσμο αυτήν την στιγμή! Ο σεβασμός των θρησκειών και της διαφορετικότητας, είναι ουσιώδεις! Έτσι είναι, δυστυχώς. Το ερώτημα είναι: μπορούν να κάνουν ένα διάλειμμα, ναι ή όχι; Μπορούν να το κάνουν; Να κάνουν ένα διάλειμμα ενός λεπτού για αυτό; Ποιο είναι το πρόβλημα; Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;! Φυσικά και όχι», δήλωσε ο Καταλανός προπονητής μετά το τέλος του αγώνα.

sdna.gr