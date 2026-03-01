Αγκαλιά με την άνοδο η Καλαμάτα, στο -5 ο Πανιώνιος

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mετά τον Ηρακλή, ακόμη μία ιστορική ομάδα ετοιμάζεται για τη Super League.

Η Καλαμάτα συνέχισε με σταθερό βήμα την πορεία της στον Β’ όμιλο της Super League 2, επικρατώντας 2-0 της Μαρκό στο γήπεδο της Παραλίας και ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της τρεις «στροφές» πριν από το φινάλε των Playoffs.

Η «μαύρη θύελλα» έφτασε τους 31 βαθμούς και διατηρεί τον έλεγχο της κατάστασης, εκμεταλλευόμενη παράλληλα και το αποτέλεσμα στου Ρέντη, όπου ο Πανιώνιος ηττήθηκε απο τον Ολυμπιακό Β΄ με 2-1.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ πριν από το ημίωρο με τον Μιράντα, ενώ λίγο αργότερα η προσπάθεια του Παναγιώτου σταμάτησε στο δοκάρι του Αυγερινού. Η Μαρκό είχε τις δικές της στιγμές, καθώς στο 9’ ο Σεμπά σημάδεψε το δοκάρι –σε φάση όπου τραυματίστηκε σοβαρά και αποχώρησε– ενώ στο 82’ και ο Μπετσίροβιτς είδε την μπάλα να μην του κάνει το χατίρι. Το τελικό αποτέλεσμα «κλείδωσε» ο Μορέιρα λίγο πριν από τη λήξη.

Καθοριστική για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας αποδείχθηκε και η ήττα του Πανιωνίου από τον Ολυμπιακό Β΄, αποτέλεσμα που άφησε τους «κυανέρυθρους» στο -5.

Οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με το σουτ του Κουτσίδη (17΄) και την κεφαλιά του Τανούλη (41΄), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι είχαν σημαντικές ευκαιρίες να επιστρέψουν. Ο Παπαγεωργίου σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι σε εκτέλεση πέναλτι που θα μπορούσε να φέρει το 1-1, ενώ δοκάρι είχε και ο Γένσεν, με τον Μπελμόντ (61΄) να μειώνει στη συνέχεια στην ίδια φάση.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των πλέι-οφ και πλέι-άουτ του Β΄ ομίλου:

Play Off

Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό                 2-0

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος           2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

 1. Καλαμάτα ΠΣ       31

 2. Πανιώνιος         26

 3. ΓΣ Μαρκό          18

 4. Ολυμπιακός Β’     18

 

Play Out

Παναργειακός – Athens Kallithea FC  0-1

Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη             1-1

Χανιά – Αιγάλεω ΑΟ                  0-0

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

 1. Ελλάς Σύρου      19

 2. Athens Kallithea 19

 3. Αιγάλεω          13

 4. Ηλιούπολη        12

 5. Χανιά            10

 6. Παναργειακός      3

 

