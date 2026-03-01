Αγκαλιά με την άνοδο η Καλαμάτα, στο -5 ο Πανιώνιος

Η Καλαμάτα συνέχισε με σταθερό βήμα την πορεία της στον Β’ όμιλο της Super League 2, επικρατώντας 2-0 της Μαρκό στο γήπεδο της Παραλίας και ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της τρεις «στροφές» πριν από το φινάλε των Playoffs.

Η «μαύρη θύελλα» έφτασε τους 31 βαθμούς και διατηρεί τον έλεγχο της κατάστασης, εκμεταλλευόμενη παράλληλα και το αποτέλεσμα στου Ρέντη, όπου ο Πανιώνιος ηττήθηκε απο τον Ολυμπιακό Β΄ με 2-1.

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ πριν από το ημίωρο με τον Μιράντα, ενώ λίγο αργότερα η προσπάθεια του Παναγιώτου σταμάτησε στο δοκάρι του Αυγερινού. Η Μαρκό είχε τις δικές της στιγμές, καθώς στο 9’ ο Σεμπά σημάδεψε το δοκάρι –σε φάση όπου τραυματίστηκε σοβαρά και αποχώρησε– ενώ στο 82’ και ο Μπετσίροβιτς είδε την μπάλα να μην του κάνει το χατίρι. Το τελικό αποτέλεσμα «κλείδωσε» ο Μορέιρα λίγο πριν από τη λήξη.

Καθοριστική για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας αποδείχθηκε και η ήττα του Πανιωνίου από τον Ολυμπιακό Β΄, αποτέλεσμα που άφησε τους «κυανέρυθρους» στο -5.

Οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με το σουτ του Κουτσίδη (17΄) και την κεφαλιά του Τανούλη (41΄), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι είχαν σημαντικές ευκαιρίες να επιστρέψουν. Ο Παπαγεωργίου σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι σε εκτέλεση πέναλτι που θα μπορούσε να φέρει το 1-1, ενώ δοκάρι είχε και ο Γένσεν, με τον Μπελμόντ (61΄) να μειώνει στη συνέχεια στην ίδια φάση.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των πλέι-οφ και πλέι-άουτ του Β΄ ομίλου:

Play Off

Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό 2-0

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 31

2. Πανιώνιος 26

3. ΓΣ Μαρκό 18

4. Ολυμπιακός Β’ 18

Play Out

Παναργειακός – Athens Kallithea FC 0-1

Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη 1-1

Χανιά – Αιγάλεω ΑΟ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

1. Ελλάς Σύρου 19

2. Athens Kallithea 19

3. Αιγάλεω 13

4. Ηλιούπολη 12

5. Χανιά 10

6. Παναργειακός 3