Η ΑΕΛ ένωσε τη φωνή της για την Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων

«Μαζί, δίνουμε φωνή στο σπάνιο και χρώμα στην ελπίδα»

Η ΑΕΛ, στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων, φιλοξένησε στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ, το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Μονής-Μοναγρουλίου μαζί με τον Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενημέρωσης, αποδοχής και αλληλεγγύης.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, κρατούσαν το ειδικά διαμορφωμένο πανό της Παγκόσμιας Ημέρας Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων με τα συνθήματα:

«Σπάνιες Παθήσεις – Δυνατοί Άνθρωποι»

«Χρώμα στην Ελπίδα! Φως στο Σπάνιο!»

αναδεικνύοντας τη σημασία της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από τις σπάνιες γενετικές παθήσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα και οι οικογένειές τους.

Παράλληλα, οι μαθητές, και τα μέλη του Συνδέσμου Γονέων είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του σταδίου «Αλφαμέγα», γνωρίζοντας από κοντά τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία ενός σύγχρονου αθλητικού χώρου.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, εκπρόσωποι της ομάδας και του σταδίου μίλησαν στα παιδιά για τον ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία, τη σημασία του σεβασμού, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής προσπάθειας της ΑΕΛ να αξιοποιεί τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο μετάδοσης σημαντικών κοινωνικών μηνυμάτων, καλλιεργώντας αξίες όπως η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός και η αλληλεγγύη.

«Η ΑΕΛ στέκεται διαχρονικά δίπλα στην κοινωνία και ιδιαίτερα δίπλα στα παιδιά, δίνοντάς τους βήμα να εκφράσουν μηνύματα που αξίζουν να ακουστούν δυνατά. «Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε, στον Σύνδεσμο Γονέων, καθώς και σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Μονής-Μοναγρουλίου για τη συμμετοχή τους και το ουσιαστικό μήνυμα που μοιράστηκαν μαζί μας καθώς και τους υπευθύνους του σταδίου ΑΛΦΑΜΕΓΑ».

Και καταλήγει με το μήνυνμα: «Μαζί, δίνουμε φωνή στο σπάνιο και χρώμα στην ελπίδα».


Κατηγορίες

ΑΕΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

