ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εικοσιτετράωρη προθεσμία ν' απαντήσει στη Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ο Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εικοσιτετράωρη προθεσμία ν' απαντήσει στη Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ο Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις

Η Χάποελ Τελ Αβίβ υπέστη την Κυριακή (8/2) την 5η διαδοχική ήττα της -από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ- σε όλες τις διοργανώσεις που μετέχει, με τον Δημήτρη Ιτούδη, να χαίρει πάντως της στήριξης της διοίκησης. Η τελευταία προσέγγισε με επίσημη πρόταση τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Μιλγουόκι Μπακς. Οι Ισραηλινοί προσφέρουν 10 εκατομμύρια δολάρια για 2,5 χρόνια στον 31χρονο Αμερικανό πάουερ φόργουορντ, ενώ του έδωσαν διορία 24ων ωρών για να απαντήσει στην πρότασή τους, όπως αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ. 

Μετά την ανταλλαγή μεταξύ των Φοίνιξ Σανς και των Μιλγουόκι Μπακς, ο MVP του φάιναλ φορ της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι πέρυσι (2025), δεν βρήκε συμβόλαιο στο ΝΒΑ και επέλεξε να επιστρέψει στην Ευρώπη. Πρώτα έδωσε αρνητική απάντηση στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα με την οποία αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, η Φενερμπαχτσέ βρίσκεται επίσης σε επαφή μαζί του για την επιστροφή του αλλά δίνει λιγότερα χρήματα για να τον αποκτήσει.

Πλέον, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις καλείται ν' αποφασίσει αν θα επιλέξει τα... γνώριμα λημέρια της Φενερμπαχτσέ ή την Χάποελ Τελ Αβίβ με προπονητή τον Δημήτρη Ιτούδη, με τον οποίο είχε συνεργαστεί όταν ο Έλληνας τεχνικός ήταν προπονητής της Φενερμπαχτσέ. Αν πει το «ναι» στην ομάδα του Τελ Αβίβ, θα έχει το δεύτερο υψηλότερο συμβόλαιο, καθώς το ετήσιο συμβόλαιο του Βασίλιε Μίτσιτς κυμαίνεται στα 5,6 εκατομμύρια δολάρια.

Οι μεταγραφές στη Euroleague ολοκληρώνονται στις 25 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά στο αρνητικό σερί της Χάποελ Τελ Αβίβ, ομάδας που για μεγάλο διάστημα φιγούραρε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα την τρέχουσα σεζόν, υπήρξε συνάντηση της διοίκησης με τον Δημήτρη Ιτούδη αμέσως μετά την ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ χθες (8/2). Το μήνυμα στήριξης που ελαβε ο Ιτούδης από τη διοίκηση ήταν το εξής: «Μας έφερες στην Euroleague, θα μας βγάλεις και από το πρόβλημα», ήταν η ατάκα που ακούστηκε από τα μέλη της διοίκησης της Χάποελ Τελ Αβίβ προς τον Έλληνα τεχνικό, που καλείται να βγάλει την ομάδα από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αποτυχία που έγινε συνήθεια και... ο ΑΠΟΕΛ

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Yδατοσφαίριση: Η Λάρνακα στο ρετιρέ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Εικοσιτετράωρη προθεσμία ν' απαντήσει στη Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ο Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις

EUROLEAGUE

|

Category image

Το έκανε μετά από 13 μήνες κι έφερε ικανοποίηση

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Οι σημαντικοί άξονες στη Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Αθλητισμού

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Θέλουν και οι δύο το τρίποντο για διαφορετικούς λόγους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποκαλύφθηκε η μπάλα του τελικού του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: H Ομόνοια πετάει και ο Μπεργκ τραγουδάει... «Φέρ' το»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Την ανανέωση και επέκταση του #TowardsLA για το 2026 ανακοίνωσε ο Παύλος Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το δράμα του Ντέλε Άλι: «Παίζει τζόγο όλη νύχτα στο καζίνο, δεν μιλάει σε κανέναν και είναι δυστυχισμένος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρντιόλα: «Ολα μπορούν να γίνουν στην Premier League»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το -2 του Καρσέδο με παιχνίδι λιγότερο, έγινε... αντίο για τον τίτλο από τον Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ολυμπιακός: Τελικά, τι πάει τόσο στραβά στα ντέρμπι φέτος;

Ελλάδα

|

Category image

Mπλα, μπλα και… μπαμ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Aς είναι καλά o Σεμέδο - Η απίστευτη έμπνευση στο ημίχρονο που έφερε 600 ευρώ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη