Εικοσιτετράωρη προθεσμία ν' απαντήσει στη Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ο Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις

Η Χάποελ Τελ Αβίβ υπέστη την Κυριακή (8/2) την 5η διαδοχική ήττα της -από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ- σε όλες τις διοργανώσεις που μετέχει, με τον Δημήτρη Ιτούδη, να χαίρει πάντως της στήριξης της διοίκησης. Η τελευταία προσέγγισε με επίσημη πρόταση τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Μιλγουόκι Μπακς. Οι Ισραηλινοί προσφέρουν 10 εκατομμύρια δολάρια για 2,5 χρόνια στον 31χρονο Αμερικανό πάουερ φόργουορντ, ενώ του έδωσαν διορία 24ων ωρών για να απαντήσει στην πρότασή τους, όπως αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Μετά την ανταλλαγή μεταξύ των Φοίνιξ Σανς και των Μιλγουόκι Μπακς, ο MVP του φάιναλ φορ της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι πέρυσι (2025), δεν βρήκε συμβόλαιο στο ΝΒΑ και επέλεξε να επιστρέψει στην Ευρώπη. Πρώτα έδωσε αρνητική απάντηση στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα με την οποία αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, η Φενερμπαχτσέ βρίσκεται επίσης σε επαφή μαζί του για την επιστροφή του αλλά δίνει λιγότερα χρήματα για να τον αποκτήσει.

Πλέον, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις καλείται ν' αποφασίσει αν θα επιλέξει τα... γνώριμα λημέρια της Φενερμπαχτσέ ή την Χάποελ Τελ Αβίβ με προπονητή τον Δημήτρη Ιτούδη, με τον οποίο είχε συνεργαστεί όταν ο Έλληνας τεχνικός ήταν προπονητής της Φενερμπαχτσέ. Αν πει το «ναι» στην ομάδα του Τελ Αβίβ, θα έχει το δεύτερο υψηλότερο συμβόλαιο, καθώς το ετήσιο συμβόλαιο του Βασίλιε Μίτσιτς κυμαίνεται στα 5,6 εκατομμύρια δολάρια.

Οι μεταγραφές στη Euroleague ολοκληρώνονται στις 25 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά στο αρνητικό σερί της Χάποελ Τελ Αβίβ, ομάδας που για μεγάλο διάστημα φιγούραρε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα την τρέχουσα σεζόν, υπήρξε συνάντηση της διοίκησης με τον Δημήτρη Ιτούδη αμέσως μετά την ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ χθες (8/2). Το μήνυμα στήριξης που ελαβε ο Ιτούδης από τη διοίκηση ήταν το εξής: «Μας έφερες στην Euroleague, θα μας βγάλεις και από το πρόβλημα», ήταν η ατάκα που ακούστηκε από τα μέλη της διοίκησης της Χάποελ Τελ Αβίβ προς τον Έλληνα τεχνικό, που καλείται να βγάλει την ομάδα από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται.

ΑΠΕ-ΜΠΕ