Γιαννακόπουλος: «Χ από Ντέιβις για άλλους λόγους και κάποιοι λένε ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο»

Γιαννακόπουλος: «Χ από Ντέιβις για άλλους λόγους και κάποιοι λένε ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του μίλησε για το θέμα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και αναφέρθηκε στις περιπτώσεις των Γιόνας Βαλαντσιούνας και Γκέρσον Γιαμπουσέλε, αλλά και στη συζήτηση που υπάρχει γύρω από τα μεταγραφικά.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Να έχεις το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης… Να έχεις ανανεώσει όλους σου τους παίκτες με διετίες και τριετίες με αύξηση 200 και 300%.

Να έχεις κλειδώσει τον προπονητή που από τελευταίος στην πρώτη του χρονιά σου παίρνει το Ευρωπαϊκό…

Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφή Βαλαντσιό, Γιαμπουσέ… να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους και να έχεις τον κάθε μαλάκα συναγερμό ή όποιο άλλο Παναθηναϊκό σάιτ να λέει ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο»...

sdna.gr 

Διαβαστε ακομη