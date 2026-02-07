Γιαννακόπουλος: «Μπράβο στον Μπαρτζώκα που παραδέχθηκε το λάθος του»

Τα εύσημα στον Γιώργο Μπαρτζώκα έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τις δηλώσεις που έκανε μετά το περιστατικό που είχε με τον οπαδό στο τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού σε story του στο instagram ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Εγώ θα πω μπράβο στον Μπαρτζώκα που βγήκε δημόσια και παραδέχτηκε το λάθος του και ότι η συγκεκριμένη εικόνα και συμπεριφορά δεν τον πρεσβεύει… Ό,τι άλλο και να πρόσθεσε δεν έχει καμία σημασία.

Σημασία έχει όταν κάνεις λάθος ακόμα και κάτω απο έντονους τόνους λόγω του πάθους για αυτό που κάνεις, να το αναγνωρίζεις δημόσια…

Αυτό θέλει @@ που λίγοι πια έχουμε.

Και πάλι μπράβο.

Υ.Γ. Αρκεί να είναι αληθινή η οποία φαίνεται και από το πώς αποδέχεσαι, ή όχι, την όποια τιμωρία έρθει»

sport-fm.gr