ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αποχωρεί και ο Δώνης μετά τον Φορτούνη από την Αλ Καλίτζ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Αποχωρεί και ο Δώνης μετά τον Φορτούνη από την Αλ Καλίτζ»

Δημοσίευμα από τη Σαουδική Αραβία αναφέρει πως ο Γιώργος Δώνης θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Αλ Καλίτζ στο τέλος της σεζόν.

Ο Κώστας Φορτούνης αναμένεται να αποχωρήσει από την Αλ Καλίτζ στο φινάλε της σεζόν, κάτι που επιβεβαιώνεται από τα τοπικά Μέσα καθώς επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ωστόσο, φαίνεται πως δεν θα είναι ο μοναδικός Έλληνας που θα φύγει από τον σύλλογο αφού και ο Γιώργος Δώνης φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της καριέρας του.

Η «Alyaum» τονίζει πως ο Έλληνας προπονητής θα αποχωρήσει επίσης από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου και πλέον θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό του.

«Έμπιστες πηγές του Al-Midan Al-Riyadi αποκάλυψαν ότι η διοίκηση της ομάδας Αλ Καλίτζ αποφάσισε ότι ο Έλληνας προπονητής Γιώργος Δώνης και ο συμπατριώτης του ποδοσφαιριστής Κώστας Φορτούνης θα αποχωρήσουν από τον σύλλογο στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τόσο ο προπονητής όσο και ο Φορτούνης, οι οποίοι αποτελούν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία της ομάδας στη Saudi Pro League δεν θα συνεχίσουν μαζί με την ομάδα την επόμενη σεζόν. Η τρέχουσα σεζόν θα είναι η τελευταία τους στην Καλίτζ.

Ο Φορτούνης, συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν, ηγούμενος στα στατιστικά της ομάδας και προσφέροντας σημαντικά στην επίδοση της ομάδας, ωστόσο η διοίκηση δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία για ανανέωση του συμβολαίου του», αναφέρει το δημοσίευμα.

Στην Αλ Καλίτζ αγωνίζεται και ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Κάτι που σημαίνει πως αν δεν παραμείνει και τη νέα σεζόν στο κλαμπ, η ελληνική παροικία θα λάβει... τέλος.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Κασεμίρο δεν ανανέωνει με τη Γιουνάιτεντ και η Γιουβέντους τον... θέλει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγαλώνει η πίεση... παντού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κάποιος καταράστηκε τον Λιάσο, δεν εξηγείται αλλιώς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με «τριάρα» επί του Άρη, ο Παναθηναϊκός πάτησε ξανά στην τετράδα και στη ζώνη των playoffs

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Oι χαμένες ευκαιρίες και το... επιδόρπιο με ντέρμπι τίτλου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ισοφάριση του Άντερσον σε «νεκρό» χρόνο και οι άλλες φάσεις του ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ… επέστρεψε, με νέα λάμψη Χατσίδη και come back Κωνσταντέλια!

Ελλάδα

|

Category image

Λουκά: «Είμαι 46 χρονών, αυτό δεν το έχω δει ποτέ»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Θελάδες: «Αξίζαμε περισσότερα από αυτό το αποτέλεσμα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Χορταστικό το ντέρμπι μα χαμένοι και οι δυο!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αφεντικό στο Λονδίνο η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με έξτρα επιλογές στο ντέρμπι κορυφής η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αρνήθηκε την ήττα στον Βόλο η ΑΕΚ με μυθικό buzzer-beater του Ρέλβας στο 98'!

Ελλάδα

|

Category image

Χαμός στην ΑΕΚ: Αντιδράσεις από τον κόσμο - Πρόθεση παραίτησης από Καραπατάκη

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Δεν είμαστε εκτός της κούρσας του τίτλου»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη