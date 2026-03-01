«Αποχωρεί και ο Δώνης μετά τον Φορτούνη από την Αλ Καλίτζ»

Ο Κώστας Φορτούνης αναμένεται να αποχωρήσει από την Αλ Καλίτζ στο φινάλε της σεζόν, κάτι που επιβεβαιώνεται από τα τοπικά Μέσα καθώς επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ωστόσο, φαίνεται πως δεν θα είναι ο μοναδικός Έλληνας που θα φύγει από τον σύλλογο αφού και ο Γιώργος Δώνης φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της καριέρας του.

Η «Alyaum» τονίζει πως ο Έλληνας προπονητής θα αποχωρήσει επίσης από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου και πλέον θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό του.

«Έμπιστες πηγές του Al-Midan Al-Riyadi αποκάλυψαν ότι η διοίκηση της ομάδας Αλ Καλίτζ αποφάσισε ότι ο Έλληνας προπονητής Γιώργος Δώνης και ο συμπατριώτης του ποδοσφαιριστής Κώστας Φορτούνης θα αποχωρήσουν από τον σύλλογο στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τόσο ο προπονητής όσο και ο Φορτούνης, οι οποίοι αποτελούν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία της ομάδας στη Saudi Pro League δεν θα συνεχίσουν μαζί με την ομάδα την επόμενη σεζόν. Η τρέχουσα σεζόν θα είναι η τελευταία τους στην Καλίτζ.

Ο Φορτούνης, συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν, ηγούμενος στα στατιστικά της ομάδας και προσφέροντας σημαντικά στην επίδοση της ομάδας, ωστόσο η διοίκηση δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία για ανανέωση του συμβολαίου του», αναφέρει το δημοσίευμα.

Στην Αλ Καλίτζ αγωνίζεται και ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Κάτι που σημαίνει πως αν δεν παραμείνει και τη νέα σεζόν στο κλαμπ, η ελληνική παροικία θα λάβει... τέλος.

sport-fm.gr