Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε Ακρίτας-ΕΝΥ, ΑΕΚ-Ολυμπιακός & Άρης-Πάφος

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε Ακρίτας-ΕΝΥ, ΑΕΚ-Ολυμπιακός & Άρης-Πάφος

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με άλλες τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 24η αγωνιστική στην Cyprus League by Stoiximan με τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στις 16:00 στο Στέλιος Κυριακίδης ο Ακρίτας αντιμετωπίζει την ΕΝΥ με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 3.10 στη νίκη της ομάδας της Χλώρακας, 2.95 στην ισοπαλία και 2.45 στη νίκη της ομάδας του Ύψωνα. Το να μπουν πέραν των 2,5 γκολ δίνεται στα 2.30 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στο 1.98.

Στις 17:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.33 στη νίκη της ομάδας της Λάρνακας, 5.00 στην ισοπαλία και 8.75 στην επικράτηση της ομάδας του Γιώργου Κωστή. Το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ αποτιμάται στα 2.67 και το μπει το πρώτο γκολ μετά το 28ο λεπτό της αναμέτρησης στα 2.12.

Τέλος στις 19:00 στο Αλφαμέγα ο Άρης αγωνίζεται απέναντι στην Πάφο με τη Stoiximan να προσφέρει τη νίκη της ομάδας του Λιάσου Λουκά στα 2.27, την ισοπαλία 3.40 και τη νίκη της ομάδας του Θελάδες στα 2.95. Το να κερδίσουν πέναλτι και οι δύο ομάδες αποτιμάται στα 21.00 και το ενδεχόμενο αυτογκόλ στα 10.00.

Διαβαστε ακομη