Γιαμάλ: Πρώτος 18χρονος με χατ-τρικ στη LaLiga μετά το 1967
ΓΗΠΕΔΟ
Ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο πρώτος 18χρονος μετά το 1967 με χατ-τρικ στη LaLiga, οδηγώντας την Μπαρτσελόνα στο 4-1 επί της Βιγιαρεάλ και δηλώνοντας ξανά χαρούμενος στο γήπεδο.
Ο Λαμίν Γιαμάλ έγραψε ιστορία στη LaLiga, πετυχαίνοντας το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του στη νίκη της Μπαρτσελόνα με 4-1 επί της Βιγιαρεάλ και έγινε ο πρώτος 18χρονος που σημειώνει τρία γκολ σε αγώνα της ισπανικής πρώτης κατηγορίας μετά το 1967.
Ο νεαρός άσος των «μπλαουγκράνα» σκόραρε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο και μία ακόμη μετά την ανάπαυλα, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ώριμες εμφανίσεις της καριέρας του.
Παράλληλα, έφτασε τα 18 γκολ σε 34 συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις, ισοφαρίζοντας την περσινή του επίδοση, αλλά σε 21 παιχνίδια λιγότερα.
sport-fm.gr