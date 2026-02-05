MVP του Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

MVP για τον μήνα Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ.

O 30χρονος ήταν ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στην εντυπωσιακή πορεία που είχε τον προηγούμενο μήνα, με 7 νίκες κόντρα σε Παναθηναϊκό, Μπάγερν, Παρτίζαν, Μακάμπι, Εφές, Μπαρτσελόνα και μοναδική του ήττα αυτή στην έδρα της Φενέρ.

Ο Βεζένκοφ ολοκλήρωσε τον μήνα ως πρώτος σκόρερ της Ευρωλίγκας με 23,6 πόντους ανά μέσο όρο σε κάθε παιχνίδι του, ενώ κατέλαβε την πρώτη θέση στο PIR, με μέσο όρο 29,0.

Αυτό το βραβείο αποτελεί το πέμπτο MVP του Μήνα στην καριέρα του Βεζένκοφ, επίδοση που τον φέρνει ισόπαλο με τον Μάικ Τζέιμς στη δεύτερη θέση όλων των εποχών ενώ περισσότερα έχει κατακτήσει μόνο ο Νίκολα Μίροτιτς με επτά διακρίσεις.

 

