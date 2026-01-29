Αγρίεψε στην αρχή και το τέλος ο Ολυμπιακός και γονάτισε την Μπαρτσελόνα!

Τις... υψηλές του πτήσεις στην Ευρωλίγκα συνέχισε ο Ολυμπιακός!

Το βράδυ της Πέμπτης (29/01) οι «ερυθρόλευκοι» υπέταξαν με σκορ 87-75 την Μπαρτσελόνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 25η αγωνιστική της διοργάνωσης, φτάνοντας τις πέντε διαδοχικές νίκες στον θεσμό!

Όπως και στα προηγούμενα ματς με Μακάμπι και Εφές που είχε απωλέσει μεγάλες διαφορές, έτσι και σήμερα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα από το +17 (27-10) της πρώτης περιόδου, έδωσε τεράστια μάχη στο 4ο δεκάλεπτο, παίρνοντας τελικώς στο 16ο ροζ φύλλο της σεζόν.

Με επιμέρους σκορ 28-11 στην τελευταία περίοδο και πρωταγωνιστές τους Τζόουνς, Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ, οι Πειραιώτες έφτασαν μια... ανάσα από την ανατροπή του -13 του πρώτου αγώνα, ωστόσο, ένα buzzer beater του Βέσελι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ (5 επιθετικά), 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ και συνολικά 29 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης! Άξιος συμπαραστάτης του ο Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους, 11 ριμπάουντ και 27 PIR, ενώ, κομβικοί ήταν και οι Ντόρσεϊ (17π., 3ασ.) και Γουόρντ (8π., 5ασ., 5ρ.).

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην αρχική του πεντάδα, μπήκε φουριόζος στο παιχνίδι και επέβαλε από νωρίς το δικό του ξέφρενο τέμπο. Επιλέγοντας διαρκώς στο πρώτο δεκάλεπτο να πάει σε γρήγορες επιθέσεις και να χτυπήσει στο τρανζίσιον και σε δευτερεύοντα αιφνιδιασμό, η ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα έτρεξε εκπληκτικά το γήπεδο και με επτά πόντους του Σάσα και τέσσερις του Μιλουτίνοφ, προηγήθηκε με 11-2 στο 3λεπτο. Η Μπαρτσελόνα μείωσε προσωρινά με ένα μικρό σερί 5-0 δια χειρός Σατοράνσκι και Βέσελι, προτού οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίσουν με πατημένο το πόδι στο γκάζι, βγάζοντας τρομερή ενέργεια στην άμυνα που μεταφραζόταν σε πόντους στο ανοικτό γήπεδο!

Με τον Βεζένκοφ να... πετάει φωτιές και να πετυχαίνει 12 πόντους στην περίοδο, τους Ντόρσεϊ και Γουόρντ να προσφέρουν πόντους με τρίποντα και εντυπωσιακά καρφώματα αντίστοιχα, οι Πειραιώτες εκτόξευσαν τη διαφορά στο +17 και το 27-10 στο 9ο λεπτό! Τρεις βολές του Μπριθουέλα από το φάουλ του Τζόσεφ διαμόρφωσαν το 27-13 του δεκαλέπτου, με τον Ολυμπιακό να κλείνει το διάστημα αυτό με 8 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες και τα 6 επιθετικά ριμπάουντ (!), αλλά και με 10 πόντους στο τρανζίσιον!

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι «μπλαουγκράνα» άρχισαν σιγά-σιγά να μπαίνουν στο πνεύμα του αγώνα, προσπαθώντας να ισορροπήσουν το παιχνίδι. Με τον Μπριθουέλα να πετυχαίνει δύο μαζεμένα τρίποντα και να απαντά στα καλάθια του Γουόρντ, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στους 11 και το 32-21 στο 12ο λεπτό. Μάλιστα, λίγο αργότερα, με το τρίτο τρίποντο του Ισπανού, η διαφορά έπεσε στους 10 (36-26), προτού αναλάβουν δράση οι Τζόουνς, Γουόρντ και ΜακΚίσικ και με τις καλές τους άμυνες και την εκρηκτικότητά τους, ανεβάσουν εκ νέου το σκορ στο +16 και το 42-26 στο 17'.

Σε εκείνο το διάστημα, κάποια φθηνά λάθη και φάουλ, έδωσαν το δικαίωμα στο σύνολο του Τσάβι Πασκουάλ να τρέξει ένα επιμέρους σκορ 6-0, ροκανίζοντας τη διαφορά, προτού ο ΜακΚίσικ με ένα απίθανο κάρφωμα στο τρανζίσιον και ο Σατοράνσκι με βολές στο φινάλε, στείλουν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 46-37. Οι Πειραιώτες έκλεισαν το ημίχρονο με 18 πόντους στο ανοικτό γήπεδο, με έξι κλεψίματα, αλλά με μόλις 3/11 τρίποντα (27,3%).

Αρκετά νευρικό και πάρα πολύ άστοχο ήταν το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δοκίμαζε αρκετά βεβιασμένα τρίποντα, ενώ στην άμυνα δεν είχε την απαραίτητη ένταση. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα η Μπαρτσελόνα να τρέξει ένα σερί 9-0 με τους Βέσελι και Πάντερ, φέρνοντας το ματς στα ίσα για το 46-46 στο 23'. Παρά την... ψυχρολουσία, οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν άμεσα και με γκολ-φάουλ του Βεζένκοφ, έσπασαν το ρόδι στο δεκάλεπτο, με το τρίποντο του Ντόρσεϊ από τη γωνία και ένα σετ βολών του Σάσα, να στέλνει τη διαφορά στο +8 και το 54-46 ένα λεπτό αργότερα!

Και πάλι όμως οι «μπλαουγκράνα» απάντησαν με το τρίποντο του Πάντερ και τα δύο δίποντα του Σενγκέλια μετά από επιθετικό ριμπάουντ και λάθος αντίστοιχα, μειώνοντας στον πόντο (54-53). Μάλιστα, λίγο μετά, οι Ισπανοί πήραν προβάδισμα για πρώτη φορά μετά το αρχικό 2-0 (!) με δύσκολο τρίποντο του Κλάιμπερν (54-56), με τον Αμερικανό άσο να πετυχαίνει ένα ακόμη μεγάλο σουτ πίσω από τα 6,75μ., για το 58-61 στο 29ο λεπτό. Ο Τζόσεφ με μία βολή και ο Πάντερ με γκολ-φάουλ, έκλεισαν το δεκάλεπτο με το σκορ στο 59-64.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί όπου πραγματικά έγιναν σπουδαίες και τρομερές μονομαχίες σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ. Με τον Τζόουνς να προσφέρει πολύτιμες λύσεις σε σκοράρισμα και άμυνα και τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει ένα τεράστιο τρίποντο, ο Ολυμπιακός προσπέρασε για το 68-66 στο 33ο λεπτό. Σε εκείνο το σημείο μίλησε η «ατσάλινη» άμυνα των «ερυθρόλευκων» και οι τρομερές ενέργειες των Τζόουνς, Βεζένκοφ και Φουρνιέ, κρατώντας την Μπαρτσελόνα στους μόλις δύο πόντους για κάτι περισσότερο από 5 λεπτά!

Την ίδια ώρα, ο Φουρνιέ με 4 πόντους και ο απίθανος Τζόουνς με τρεις πόντους και ένα μαγικό poster dunk, έστειλαν τη διαφορά στο +8 και το 76-68 στο 38ο λεπτό! Ένα λεπτό αργότερα, το τρίποντο του Γουόκαπ «κλείδωσε» τη νίκη (79-69), με τον Ολυμπιακό να κυνηγά το -13 του πρώτου ματς. Και το άγγιξε αφού με 3 πόντους του Τζόουνς και ένα μεγάλο τρίποντο του Ντόρσεϊ στα 0,7'', πήγε στο +14 (87-73), με τον Βέσελι ωστόσο να σώζει την παρτίδα για την Μπαρτσελόνα, διαμορφώνοντας το τελικό 87-75 με buzzer beater.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 46-37, 59-64, 87-75.

sport-fm.gr