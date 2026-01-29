Θέλει να επιστρέψει στην Ίντερ ο Πέρισιτς, έγιναν οι πρώτες επαφές!

Ο Ιβάν Πέρισιτς θέλει πολύ να βρεθεί ξανά στο Μιλάνο, όπου θήτευσε στην Ίντερ από το 2015 έως το 2020 (με έναν χρόνο παρουσίας και στην Μπάγερν ως δανεικός), αλλά οι «νερατζούρι» καλούνται να κάμψουν την αντίσταση της Αϊντχόφεν.

Ο πολύπειρος επιθετικός, στα 36 του πλέον, φαντάζει ιδανική επιλογή για τον Κρίστιαν Κίβου, τόσο στο αγωνιστικό σκέλος για να δώσει εμπειρία και ποιότητα, όσο και στο… συναισθηματικό κομμάτι, λόγω της σχέσης που ανέπτυξε ο παίκτης με το κλαμπ στο παρελθόν.

Ο Κροάτης επιθετικός από την πλευρά του έχει ξεκαθαρίσει στην PSV πως θέλει να πάει στην Ίντερ, αλλά οι διαπραγματεύσεις θα έχουν και συνέχεια…

