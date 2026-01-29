Μεγάλη ζημιά με Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ, μένει εκτός για μήνες

Νέο πρόβλημα, νέα μακρά περίοδος απουσίας και μια πρώτη σεζόν στη Λίβερπουλ για τον Φρίμπονγκ που δεν θα θέλει να τη θυμάται...

Μέσα σε μόλις 3' συμμετοχής στο ματς της Τετάρτης απέναντι στην Καραμπάγκ στο «Άνφιλντ», ο Ολλανδός φουλ μπακ που αποκτήθηκε το καλοκαίρι για ν' αποτελέσει τον αντί-Άρνολντ, τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά.

Οι εξετάσεις έδειξαν θλάση τρίτου βαθμού, πράγμα που σημαίνει ότι το... 3μηνο της απουσίας, το 'χει σίγουρο!

sport-fm.gr