Ατομικό ξανά ο Ναν, απρόοπτο και με τον Χολμς

Ο Παναθηναϊκός Aktor συνεχίζει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τη Βιλερμπάν (30/1) και μέρα με τη μέρα φαίνεται πως λιγοστεύουν οι πιθανότητες για την επιστροφή του Κέντρικ Ναν στο ματς με τους Γάλλους.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα και την Τετάρτη (28/1). Έτσι, όλα δείχνουν πως είναι πολύ δύσκολο να συμπεριληφθεί στην αποστολή για τη Λυών.

Από τη μεριά του, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν ταλαιπωρείται από την ίωση που τον έβαλε στα «πιτς» τις προηγούμενες μέρες και προπονήθηκε κανονικά. Έτσι, ο Τούρκος σέντερ αναμένεται να κάνει... check in απέναντι στους Γάλλους.

Τέλος, ένα απρόοπτο που προέκυψε αφορούσε τον Ρισόν Χολμς. Ο άλλοτε NBAer είχε στομαχικές διαταραχές και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το πρόγραμμα του Εργκίν Αταμάν.

SDNA