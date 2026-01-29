Σπαράζει η οικογένεια του ΠΑΟΚ: «Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ...»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τις σορούς των 7 αδικοχαμένων οπαδών του, που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην Τιμισοάρα, στο τρομακτικό δυστύχημα στην άσφαλτο...

Με πομπή από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» μέχρι και το γήπεδο της Τούμπας, οι φίλοι του «δικεφάλου του βορρά» συνόδευσαν τ' αδέρφια τους μέχρι την έδρα της ομάδας, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να γράφει στα social media για τις συγκινητικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν:

«Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ...

ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ...».

