Φοβερό πέρασμα του Ολυμπιακού από τη Σερβία, συνέτριψε την Παρτίζαν

Επιβλητικό πέρασμα από τη Χάλα Πιονίρ, πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, συνεχίζοντας την προσπάθεια του να επιστρέψει στην εξάδα της Euroleague, χρωστώντας και το ματς με τη Φενερμπαχτσέ. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 104-66 την Παρτιζάν, για την 22η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 13-8 και υποχρεώνοντας τους Σέρβους στην έβδομη διαδοχική ήττα τους και 16η στο σύνολο.

H ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε μία επαγγελματική νίκη, βασιζόμενη στη γνωστή «συνταγή» της σκληρής «ερυθρόλευκης» άμυνας, που συνδυάστηκε από εξαιρετική «εκτέλεση» από τα 6,75, σωστή κυκλοφορία της μπάλας και απόλυτη κυριαρχία στον τομέα των ριμπάουντ. Άλλωστε η Παρτιζάν, η οποία βρίσκεται σε διαρκή βαθμολογική «βύθιση» μετά την «έξοδο» του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και απόψε αγωνίστηκε δίχως τους Καρλίκ Τζόουνς, Στέρλινγκ Μπράουν, Σέικ Μίλτον, Τζαμπάρι Πάρκερ και Μάριο Νάκιτς, δεν φάνταζε «εμπόδιο» για τον συγκεντρωμένο Ολυμπιακό.

Ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση από τον Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους (3/4 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ (7 ασίστ), Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, πρόσθεσαν από 12.

Από την Παρτιζάν ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 28 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την υπέρβαση...

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 30-52, 43-79, 66-104

Μετά το πρώτο, επιθετικά αναγνωριστικό δεκάλεπτο (17-20), στο οποίο η άμυνα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Ολυμπιακός «ξεκλείδωσε» στο δεύτερο την παραγωγικότητά του και, με σταθερότητα στην αμυντική του προσήλωση, μπήκε πρόωρα σε τροχιά νίκης.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν στο -4 (6-2) στο 3΄, πριν οι Βεζένκοφ, Παπανικολάου και Γουόκαπ βρουν ρυθμό από τα 6,75 και χαρίσουν στην ομάδα τους το προβάδισμα (12-16 στο 6΄), το οποίο δεν αμφισβητήθηκε μέχρι το φινάλε της περιόδου (17-20) από την άστοχη Παρτιζάν στην περιφέρεια (1/6 τρίποντα).

Στη δεύτερη περίοδο, με την άμυνα να περιορίζει τους γηπεδούχους στους 13 πόντους μέχρι το ημίχρονο, οι Πειραιώτες βασίστηκαν στη διάρκεια του Βεζένκοφ στο επιθετικό κομμάτι και με τον Γουόκαπ άξιο συμπαραστάτη, δίνοντας παράλληλα λύσεις και στη δημιουργία (5 ασίστ), άρχισαν να οικοδομούν σταδιακά μία διαφορά ασφαλείας, η οποία εκτοξεύτηκε στο +22 (30-52) στο τέλος του πρώτου εικοσαλέπτου.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο παρκέ με τον ίδιο προσανατολισμό στην άμυνα και με τους Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ να «εκτελούν» από την περιφέρεια και τον Μιλουτίνοφ κοντά στο καλάθι, η διαφορά πήρε μη αναστρέψιμο νούμερο (+36, 43-79). Για την ιστορία, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ακόμη και στο +41 (48-89) στο 35΄, πριν αποχωρήσει από τη Χάλα Πιονίρ με το τελικό 66-104.