Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την ήττα στο ντέρμπι

Στο Telekom Center Athens βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να μιλήσει στους παίκτες του Παναθηναϊκού, με αφορμή την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Παρουσία Δημήτρη Γιαννακόπουλου η προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens!

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, λίγες ώρες μετά την ήττα του «τριφυλλιού» με σκορ 87-82, από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague, έδωσε το «παρών» στη σημερινή προπόνηση της ομάδας, όπως γνωστοποίησε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

H επίσκεψή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έφερε και μια ομιλία του στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο της ομάδας, χωρίς ωστόσο να έχει γνωστοποιηθεί ως τώρα το περιεχόμενο της.

Θυμίζουμε ότι με τοποθετήσεις του στο Instagram, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού AKTOR, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του, τόσο στην ομάδα, όσο και στον προπονητή της, Εργκίν Αταμάν.

