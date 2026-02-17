Υπογράφει νέο ηγεμονικό συμβόλαιο με την Άρσεναλ ο Σάκα!

Δένει τον Μπουκάγιο Σάκα η Άρσεναλ! Ο Άγγλος εξτρέμ των κανονιέρηδων, σύμφωνα με το BBC, θα παραμείνει στο Λονδίνο ως το 2031, αφού ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα του για πέντε ακόμη χρόνια!

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο διεθνής ποδοσφαιριστής, έχει ήδη αποδεχθεί την πρόταση της Άρσεναλ και θα λαμβάνει, 17,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ θυμίζουμε ότι το τρέχον συμβόλαιό του έχει ισχύ ως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Σάκα αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα της Άρσεναλ από το 2019, έχοντας έκτοτε, αγωνιστεί σε 296 ματς, με 77 γκολ και 78 ασίστ!

sport-fm.gr