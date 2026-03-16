Η δυναμική επιστροφή του ΑΠΟΕΛ και το ερωτηματικό γύρω από τον Ρόσα

Η δυναμική επιστροφή του ΑΠΟΕΛ και το ερωτηματικό γύρω από τον Ρόσα

Ο ΑΠΟΕΛ φώναξε «παρών».

Παρά τα προβλήματα που τον ταλανίζουν τη φετινή χρονιά ο ΑΠΟΕΛ «φώναξε» και πάλι «παρών» στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Μετά την ήττα από την Ανόρθωση στο ΓΣΠ, οι γαλαζοκίτρινοι όρθωσαν ανάστημα απέναντι σε έναν δυνατό και διψασμένο για βαθμούς αντίπαλο όπως είναι ο Άρης. Με τη νίκη τους στη Λεμεσό απέδειξαν ότι θα παλέψουν μέχρι τέλους για την απόκτηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος.

Πλέον οι γαλαζοκίτριινοι θα επιδιώξουν να μπουν με το δεξί στα πλέι οφ και να δημιουργήσουν σιγά – σιγά της συνθήκες για να φτάσουν στον στόχο τους.

Όσον αφορά τους Ντιέγκο Ρόσα και Ματίας Τομάς, οι οποίοι αποχώρησαν τραυματίες από το παιχνίδι στο «Άλφαμεγα», ο πρώτος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο και θα φανεί τις επόμενες μέρες το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη, ενώ ο δεύτερος δεν έχει  κάτι το ανησυχητικό.

