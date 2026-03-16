Ο άνθρωπός της...

Ο Μάουρο Καμορανέζι φαίνεται να έχει βρει το κλειδί για την Ανόρθωση, καθώς η ομάδα έχει σημαντική βελτίωση υπό την καθοδήγησή του.

Σε έξι αγώνες, η «Κυρία» μετράει τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες, ανεβάζοντας την απόδοση και την ψυχολογία της, ενώ πλέον βρίσκεται στο +7 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η μεγαλύτερη αλλαγή εντοπίζεται στην αυτοπεποίθηση που επικρατεί στα αποδυτήρια και βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Η αλλαγή κλίματος έχει αναγεννήσει την ομάδα, η οποία πλέον φαίνεται έτοιμη να αφήσει πίσω τις ανησυχίες για τον υποβιβασμό.

Το ζητούμενο για τον Καμορανέζι και τους ποδοσφαιριστές του ενόψει των πλέι άουτ είναι να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα την παραμονή στην κατηγορία και να αποφύγουν τα περιττά άγχη.