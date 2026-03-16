Σάρι: «Αξέχαστη νύχτα, χαρούμενος που χάρισα στους οπαδούς μας τη νίκη επί της Μίλαν»

Οι οπαδοί της Λάτσιο έσπασαν το εμπάργκο και επέστρεψαν μετά από καιρό στις εξέδρες του “Ολίμπικο” στο ματς με την Μίλαν, με τους αετούς να επικρατούν με 1-0 με το γκολ του Ίσακσεν και τον Μαουρίτσιο Σάρι να αφιερώνει την επιτυχία στους τιφόζι των πρωτευουσιάνων.

Στα προηγούμενα παιχνίδια το “Ολίμπικο” θύμιζε ερημωμένη πόλη από τη στιγμή που οι οπαδοί της Λάτσιο είχαν επιλέξει το δρόμο της αποχής από τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας τους ως διαμαρτυρία για τη μεταγραφική πολιτική του Κλαούντιο Λοτίτο, όμως το βράδυ της Κυριακής (15/3) η κατάσταση άλλαξε άρδην.

Ο κόσμος των λατσιάλι αποφάσισε να δώσει τέλος στην αποχή και επέστρεψε μαζικά στις εξέδρες για να στηρίξει τους παίκτες και τον προπονητή στο δύσκολο παιχνίδι τους απέναντι στην Μίλαν, με τον Ίσακσεν να τους χαρίζει τη νίκη με 1-0 απέναντι στην επίδοξη διεκδικήτρια του τίτλου και τον Μαουρίτσιο Σάρι να τους αποθεώνει:

“Ολόκληρη η βραδιά ήταν συγκινητική καθώς το να βλέπεις το Ολίμπικο με αυτή τη θεαματική ατμόσφαιρα και αυτούς τους οπαδούς, ήταν κάτι το υπέροχο. Είμαι τόσο χαρούμενος που η ομάδα τούς έδωσε τέτοια ικανοποίηση αλλα θα ήταν αξέχαστη η βραδιά οποιοδήποτε και αν ήταν το αποτέλεσμα”, τόνισε αρχικά με δηλώσεις του στο DAZN ο έμπειρος τεχνικός, για να προσθέσει:

“Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το ματς με περισσότερο από ένα γκολ διαφορά, οπότε αν υπάρχει κριτική για την εμφάνισή μας, θα πρέπει να είναι μόνο για αυτό το γεγονός.

Ήταν προφανώς πως δεν μπορούσαμε να διατηρήσουμε την ένταση του πρώτου μέρους ενώ είχαμε περιορισμένες λύσεις από τον πάγκο. Δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτό το παιχνίδι για να το συγκρίνω με κάποιο άλλο μέσα στη σεζόν καθώς τα παιδιά ήταν γεμάτα κίνητρα λόγω της επιστροφής των οπαδών στις εξέδρες.

Η ατμόσφαιρα στο Ολίμπικο ήταν ξεχωριστή. Αυτή η ομάδα βελτιώνεται συνεχώς σε πολλούς τομείς και ελπίζουμε να θέσουμε τις βάσεις για το μέλλον”.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά στη φετινή σεζόν που η Λάτσιο (9η στη βαθμολογία, στο -11 απο την τελευταία θέση που οδηγεί στα Κύπελλα Ευρώπης μέσω του πρωταθλήματος) πήρε δύο διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, με τον Σάρι να καταλήγει ως εξής στις δηλώσεις του:

“Είναι πιθανότατα μία από τις πιο δύσκολες σεζόν στην καριέρα μου, αν και είχα πιο σκληρές στην Serie C, σίγουρα είναι η πιο σκληρή στην Serie A. Η ομάδα αξίζει εγκώμια επειδη θα μπορούσε να είχε διαλυθεί αλλά αντίθετα προπονείται με σωστή νοοτροπία και διατηρώντας το χαρακτήρα της”.

 

