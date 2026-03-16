Ύπουλη... έξοδος, μα δεν έχει περιθώρια!

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Το απουσιολόγιο θα είναι γεμάτο και αυτή την αγωνιστική, καθότι ούτε ο Ρομπέρζ ούτε ο Μιραμόν προλαβαίνουν τη σημερινή αναμέτρηση.

Την ομαλή μετάβαση από την Ευρώπη στις εγχώριες διοργανώσεις επιζητά η ΑΕΚ στον αποψινό (19:00) αγώνα με τον Εθνικό Άχνας, στο Δασάκι. Είναι πολύ σημαντικό για τους κιτρινοπράσινους να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ μετά το θετικό αποτέλεσμα που απέσπασαν στο Λονδίνο κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (είχε προηγηθεί η τριάρα σε βάρος του Ακρίτα), έτσι ώστε να πάρουν το διπλό και να διατηρηθούν σε τροχιά πρωταθλητισμού.

Το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό, αφού από τη μια ο Άντρος Καραπατάκης παραμένει κοντά στην ομάδα και δείχνει σημάδια επιστροφής (εξέδωσαν ανακοίνωση και οι παλαίμαχοι ζητώντας την επιστροφή του), ενώ από την άλλη η έλευση Χάβι Ροθάδα φαίνεται να λειτουργεί ευεργετικά στο αγωνιστικό κομμάτι. Το ζητούμενο πλέον είναι η ΑΕΚ να ολοκληρώσει νικηφόρα την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, για δύο βασικούς λόγους: Πρωτίστως, για να υποδεχθεί την ερχόμενη Πέμπτη την Κρίσταλ Πάλας με καλή ψυχολογία σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζεται ραντεβού με την Ιστορία αλλά και για να πάει στα πλέι οφ με αυτοπεποίθηση και δυναμική, αποδεικνύοντας ότι η αγωνιστική κάμψη των προηγούμενων εβδομάδων αποτελεί οριστικά παρελθόν.

Ο πρώτος εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις στο δάκτυλο του ποδιού του και δεν μπόρεσε να προπονηθεί, ενώ ο δεύτερος αποκόμισε πρόβλημα στο γαστροκνήμιο στο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας, εξού κι έγινε αναγκαστική αλλαγή. Και οι δύο θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον ιστορικό επαναληπτικό με την Πάλας. Εκτός πλάνων είναι και οι μόνιμα απόντες Ρούμπιο, Σουάρεθ, Αμίν, Ναούμ και φυσικά ο Τσακόν.

Με αυτά τα δεδομένα, τα περιθώρια του Ροθάδα για αλλαγές φρεσκαρίσματος στη βασική ενδεκάδα της ομάδας του είναι περιορισμένα. Άλλωστε, τα παιχνίδια με τον Εθνικό στο Δασάκι πάντα είναι πολύ δύσκολα και, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ καίγεται για το τρίποντο, δεν τίθεται θέμα εκτεταμένου rotation. Εκτός απροόπτου, οι επικρατέστεροι «έντεκα» θα είναι οι Αλομέροβιτς, Εκπολό, Γκαρσία ή Γκουρφίνγκελ, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Ρόντεν, Καρδέρο, Ιβάνοβιτς και Καμπρέρα (Μπάγιτς). Θέση βασικού διεκδικούν και οι Χάιρο, Μουντραζίγια, Π. Ιωάννου (τα πήγε εξαιρετικά στο Λονδίνο) και Χ. Κυριάκου.

