ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός τη νέα σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις-Οι λόγοι της απόφασης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Παναθηναϊκός θα έχει ως έδρα το ΟΑΚΑ για όλη την επόμενη σεζόν, μέχρι να μετακομίσει στο νέο του γήπεδο. Ποιοι οι λόγοι που πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση.

Το ΟΑΚΑ θα αποτελέσει την έδρα του Παναθηναϊκού, σε όλες τις διοργανώσεις, τη νέα περίοδο (2026/27), που θα είναι και η τελευταία μέχρι να μετακομίσει στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό.

Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε από την ΠΑΕ για συγκεκριμένους λόγους, που άπτονται κατά βάση στην καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων.

Συγκεκριμένα, βάσει του αριθμού των εισιτηρίων διαρκείας της τρέχουσας σεζόν, του ενδιαφέροντος του κόσμου και των αγωνιστικών απαιτήσεων, το ανακαινισμένο Ολυμπιακό Στάδιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συνόλου του Συλλόγου.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε πολλαπλάσιο αριθμό φιλάθλων του Παναθηναϊκού να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εισιτηρίου διαρκείας στο νέο γήπεδο της ομάδας. Κι αυτό γιατί υπό προϋποθέσεις, όσοι αποκτήσουν διαρκείας τη σεζόν 2026/27, θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά κάρτας διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο γήπεδο, την αγωνιστική περίοδο 2027/28.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στον τρόπο απόκτησης διαρκείας για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα προκύψουν δύο προνομιούχες κατηγορίες κατόχων διαρκείας.

-Το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους έχουν διαρκείας στην τρέχουσα περίοδο (2025-26) και θα αποκτήσουν και την επόμενη σεζόν (2026-27).

-Το δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους αγοράσουν διαρκείας την επόμενη σεζόν (2026-27), έχοντας παράλληλα προβεί έως τις 31 Μαΐου 2026 σε εγγραφή τους ως μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (Ερασιτέχνη).

Με τον τρόπο αυτό, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική χάρη στον κόσμο που θα σταθεί στο πλευρό της ποδοσφαιρικής ομάδας. Η απαραίτητη προϋπόθεση της εγγραφής ως μέλους του Α.Ο. προκειμένου να αποκτηθεί διαρκείας στην ΠΑΕ, αλλά και η σταθερή απόδοση των 5 ευρώ ανά απλό εισιτήριο αγώνα, θα προσφέρει στη «μάνα του λόχου» ακόμα μεγαλύτερα έσοδα, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα ενίσχυσης των τμημάτων του Συλλόγου. Ήδη με την αρωγή της διοίκησης της ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος βιώνει αγωνιστική αναγέννηση, διατηρώντας δικαίως το χαρακτηρισμό του πολυαθλητικού Συλλόγου που ιστορικά αποτέλεσε τη βάση της δημοφιλίας του!

Στις βασικές προτεραιότητες της ΠΑΕ ανήκει η απόδοση τιμών στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρου. Ήδη η ΠΑΕ αναπτύσσει έναν συνολικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει φιλικό παιχνίδι, κοινωνικές εκδηλώσεις και μια σειρά ενεργειών που θα κρατήσουν άσβεστη τη μνήμη του «Απόστολος Νικολαΐδης».

 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

