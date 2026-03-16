Φ. Κωνσταντίνου: Το κακό αποτέλεσμα, η αγωνία για Λαμ, η επιστροφή του κόσμου και το σχόλιο του για τη δήλωση Λοσάδα

Σε δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM 95.0, ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα μίλησε για όλα τα θέματα της ομάδας. Αναλυτικά:

Για τον αγώνα με την Ανόρθωση: «Είναι κακό αποτέλεσμα για εμάς. Πήγαμε στη Λάρνακα με στόχο τη νίκη. Είχαμε τις καλύτερες ευκαιρίες, όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε το δεύτερο γκολ της νίκης. Πληρώσαμε μια στιγμή αδράνειας. Προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος, αλλά δεν τα καταφέραμε απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα. Το ηθικό μας παραμένει ακμαίο και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Θα υπάρξουν πολλές εναλλαγές συναισθημάτων και πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά εισιτήρια θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική».

Αν επηρεάστηκε ο Απόλλωνας από τις απουσίες που είχε στον αγώνα: «Δεν θέλουμε να βρίσκουμε δικαιολογίες. Δεν πιστεύω ότι επηρεαστήκαμε. Ήμασταν καλύτεροι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, όμως δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη σε μια δύσκολη έδρα, απέναντι σε μια σκλήρη ομάδα».

Για το αήττητο σερί των κυανολεύκων: «Όλα αυτά δεν σου χαρίζουν τίτλους ή διακρίσεις. Δείχνουν όμως τη δυναμική μιας ομάδας. Εμείς θα συνεχίσουμε. Η ομάδα μας είναι εξαιρετικά καλή και έχουμε αυτοπεποίθηση. Χάσαμε δύο μεγάλες ευκαιρίες απέναντι στην Ομόνοια και την Ανόρθωση, όμως για να φεύγεις απογοητευμένος από αυτές τις έδρες σημαίνει ότι είσαι ανταγωνιστικός».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Το πρόβλημα του Λαμ μας ανησυχεί, γιατί ο τραυματισμός είναι στο γόνατο και περιμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Θα επιστρέψουν οι Τομάς και Μπράουν, που ήταν τιμωρημένοι με κάρτες. Περιμένουμε επίσης να δούμε την κατάσταση του Βούρου. Ο Κβίντα συμπλήρωσε κάρτες και θα ληφθεί σύντομα απόφαση».

Για το πρόγραμμα των αγώνων: «Θα παίξουμε όλοι με όλους. Προσωπικά δεν έχω κάποια προτίμηση. Όλες οι ομάδες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους».

Για την τοποθέτηση του Λοσάδα σχετικά με την κυπριακή διαιτησία: «Μίλησε θετικά για τους Κύπριους διαιτητές. Από την άλλη είναι σύντομη η παρουσία του στο πρωτάθλημά μας. Οι θέσεις της ομάδας μας για το θέμα είναι ξεκάθαρες».

Για την επιστροφή του κόσμου: «Ευελπιστούμε πως αυτή θα είναι η τελευταία τιμωρία μας. Θα συνεχίσουμε ενωμένοι. Ο κόσμος είναι ήδη προσεκτικός και τον ευχαριστούμε που βρίσκεται δίπλα μας. Παίξαμε τρία παιχνίδια χωρίς τη στήριξή του και βγήκαμε αλώβητοι από πολύ δύσκολες έδρες».