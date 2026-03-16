Γκουαρντιόλα: «Αν δεν πιστεύουμε στην ανατροπή με Ρεάλ, ας κάτσουμε σπίτια μας»

Η Μάντσεστερ Σίτι θα κληθεί αύριο να κάνει μια μεγάλη ανατροπή από το 3-0 του «Μπερναμπέου» απέναντι στη Ρεάλ για τους «16» του Champions League. Παρά τη δύσκολη θέση της ομάδας του, ο Πεπ Γκουαρντιόλα δείχνει να το πιστεύει και τονίζει πως όποιος δεν έχει το ίδιο σκεπτικό, καλύτερα να μην… πάει καν στο «Έτιχαντ».

«Αν οι παίκτες μου δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση εναντίον της Ρεάλ, είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι ενήλικες. Έχουν καλό μισθό. Η μαμά και ο μπαμπάς είναι μορφωμένοι. Αν δεν πιστεύουν σε αυτό στο Champions League, ας πάνε σπίτι, ας μείνουν σπίτι. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Τι έχουμε να χάσουμε;», τόνισε ο προπονητής των «πολιτών».

Η Σίτι είδε μέσα σε λίγες μέρες να απομακρύνεται από τους δύο μεγάλους στόχους της, καθώς μετά την ήττα με 3-0 στη Μαδρίτη, το 1-1 με την Γουέστ Χαμ την άφησε στο -9 από την Άρσεναλ (που έχει ένα ματς περισσότερο) στη μάχη της Premier League.

