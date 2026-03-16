Λοσάδα/Καμορανέζι: Άρνηση να υποκύψουν…

Ανόρθωση και Απόλλων τέθηκαν αντιμέτωποι για την 26η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan με ένα κοινό χαρακτηριστικό: και οι δύο ομάδες προέρχονταν από ένα μεγάλο αήττητο σερί με τους νέους προπονητές στον πάγκο τους.

Ο Απόλλων με τον Ερνάν Λοσάδα στον τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας μετρούσε δέκα νίκες και μια ισοπαλία, ο δε Μάουρο Καμορανέζι με την Ανόρθωση τρεις νίκες κα και δύο ισοπαλίες. Έτσι οι δύο προπονητές πάλευαν και με το αήττητό τους!

Τελικά, μπορεί να μην κατάφεραν να κερδίσουν την αναμέτρηση, αλλά συνέχισαν αυτό το σερί που δεν τους κρατάει μόνο μέσα στους στόχους τους, αλλά δίνει και στις ομάδες τους ψυχολογία.