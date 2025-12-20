MVP της 17ης αγωνιστικής στη EuroLeague ο Κέβιν Πάντερ

Ο Κέβιν Πάντερ αναδείχθηκε ο MVP της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague, σημειώνοντας νέο ρεκόρ πόντων στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μπασκόνια (134-124), έπειτα από τρεις παρατάσεις.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος Αμερικανός πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και πέτυχε 43 πόντους με 12/19 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 7/7 βολές, ενώ μοίρασε δύο ασίστ, συγκεντρώνοντας 40 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.