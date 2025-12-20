MVP της 17ης αγωνιστικής στη EuroLeague ο Κέβιν Πάντερ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Κέβιν Πάντερ αναδείχθηκε ο MVP της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague, σημειώνοντας νέο ρεκόρ πόντων στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Μπασκόνια (134-124), έπειτα από τρεις παρατάσεις.
Συγκεκριμένα, ο 32χρονος Αμερικανός πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και πέτυχε 43 πόντους με 12/19 δίποντα, 4/7 τρίποντα και 7/7 βολές, ενώ μοίρασε δύο ασίστ, συγκεντρώνοντας 40 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Career-high type of night & MVP of the Round 17 honors! 🤩— EuroLeague (@EuroLeague) December 20, 2025
What a game by @KPJunior_
MVP of the Round | #EveryGameMatters pic.twitter.com/hTUwtTtXjw