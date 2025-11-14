ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο Μιλάνο για να διευρύνει το σερί του ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία (21:30) για την 11η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να συνεχίσουν το νιηφόρο σερί τους προκειμένου να παραμείνουν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του τη νίκη με την Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ και το... σοκ με τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς και πλέον στρέφει την προσοχή του στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο (21:30).

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την ιταλική ομάδα για την 11η αγωνιστική της Euroleague, με τους Πειραιώτες να θέλουν να συνεχίσουν το νιηφόρο σερί τους προκειμένου να παραμείνουν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση του τον Φρανκ Νιλικίνα, όπως και στο παιχνίδι με την Ζαλγκίρις και φυσικά τον μεγάλο άτυχο Κίναν Έβανς, που η ατυχία του χτύπησε για τρίτη φορά την πόρτα μέσα σε διάστημα 3 χρόνων.

Από την άλλη πλευρά η ιταλική ομάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Ο Μεσίνα δήλωσε πως ακόμα δεν γνωρίζει ποιοι παίκτες θα αγωνιστούν, με τους Νίμπο, ΛεΝτέι και Λορένζο Μπράουν να παραμένουν σίγουρα εκτός.

Αναλυτικά η 11η αγωνιστική

Ντουμπάι - Ζαλγκίρις 18:00

Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου 19:00

Βιλερμπάν - Παρτιζάν 21:00

Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια 21:30

Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός 21:30

Διαβαστε ακομη