Σκόραρε στο ασιατικό Champions League o Κέλερ

Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Αλ Ιτιχάντ σκόραρε ο Στεφάν Κέλερ.

Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΛ, ο οποίος πριν από δύο βδομάδες πήρε μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία, βρήκε δίχτυα και μάλιστα σε αγώνα του ασιατικού Champions League.

Ο Κέλερ, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός, διαμόρφωσε το τελικό 4-1 (63΄) στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του επί της Αλ Σαντ.

Αυτή ήταν η τρίτη σερί νίκη της Αλ Ιτιχάντ στη διοργάνωση και πέμπτη σε οκτώ ματς, με την ομάδα του Κέλερ να κατέχει την τέταρτη θέση (από τις 12) στον όμιλο της Δύσης και να έχει εξασφαλισμένο εισιτήριο για τη φάση των 16.