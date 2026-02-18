«Καθαρή» νίκη της Ντόρτμουντ και προβάδισμα

Η Ντόρτμουντ έθεσε βάσεις για την πρόκρισή της στους 16 του Champions League. Oι Βεστφαλοί επικράτησαν 2-0 της Αταλάντα στο Signal Iduna Park στην πρώτη μεταξύ τους μονομαχία για τα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μόλις στο 3ο λεπτό πήρε προβάδισμα η γερμανική ομάδα με κεφαλιά του Γκιρασί, ο οποίος μοίρασε την ασίστ στον Μπάιερ για το δεύτερο γκολ της Ντόρτμουντ στο 42′. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 25 Φεβρουαρίου στις 19:45 στην New Balance Arena.

Θυμίζουμε πως ο νικητής αυτού του ζευγαριού αντιμετωπίζει είτε την Άρσεναλ, είτε την Μπάγερν στους 16.

Το ματς

Η Ντόρτμουντ μπήκε δυναμικά και άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό. Ο Ριέρσον από τα δεξιά έκανε το γέμισμα στην περιοχή, ο Γκιρασί πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Οι Βεστφαλοί είχαν το πάνω χέρι και στο 16′ είχαν νέα στιγμή με άστοχο σουτ του Μπάιερ. Οι μπεργκαμπάσκι προσπάθησαν να απειλήσουν στη μετάβαση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο 41′ η Ντόρτμουντ είχε πολύ καλή στιγμή με τον Άντον, λίγο λεπτά πριν το δεύτερο γκολ των Βεστφαλών. Ο Γκιρασί ξέφυγε από τον Τζιμσίτι, πάτησε περιοχή από τα αριστερά, τροφοδότησε στην άλλη πλευρά τον Μπάιερ, ο οποίος πλάσαρε προ κενής εστίας για το 2-0 στο 42′.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να πάρουν κάποια μέτρα, χωρίς βέβαια να απειλήσουν την εστία της Ντόρτμουντ. Οι Γερμανοί από την πλευρά τους υπερασπίζονταν το προβάδισμά τους.

Στο 67ο λεπτό η Ντόρτμουντ είχε καλή στιγμή για ένα τρίτο γκολ. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ριέρσον, βγήκε ο τερματοφύλακας χωρίς να απομακρύνει σωστά, αλλά στη συνέχεια ο Μπραντ αστόχησε. Κάπως έτσι, οι Βεστφαλοί πήραν τη νίκη και έχουν το πάνω χέρι για την πρόκριση.

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Ρετζιάνι, Άντον, Μπενσεμπαϊνί, Ριέρσον, Μπέλιγχαμ, Ενμέτσα (83′ Σάμπιτζερ), Σβένσον, Μπάιερ (70′ Αντεγέμι), Μπραντ (70′ Τσουκουεμέκα), Γκιρασί (83′ Σίλβα)

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεσέκι, Κοσουνού, Τζιμσίτι (46′ Χιέν), Κολάζινατς, Ζαπακόστα (72′ Μπελανόβα), ντε Ρουν (63′ Σουλεμάνα), Έντερσον, Μπερνασκόνι, Πάσαλιτς, Ζαλέβσκι (82′ Σάμαρτζιτς), Σκαμάκα (46′ Κριστόβιτς)

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων των playoff

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Μπενφίκα – Ρεάλ 0-1

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0

18/2 19:45 Καραμπάγκ – Νιούκαστλ

18/2 22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

18/2 22:00 Μπριζ – Ατλέτικο

18/2 22:00 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς

24/2 19:45 Ατλέτικο – Μπριζ

24/2 22:00 Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

24/2 22:00 Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ

24/2 22:00 Νιούκαστλ – Καραμπάγκ

25/2 19:45 Αταλάντα – Ντόρτμουντ

25/2 22:00 Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ

25/2 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

25/2 22:00 Ρεάλ – Μπενφίκα

