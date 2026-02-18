ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διπλό με Βινίσιους για Ρεάλ σε επεισοδιακό ματς στο «Ντα Λουζ»!

Διπλό με Βινίσιους για Ρεάλ σε επεισοδιακό ματς στο «Ντα Λουζ»!

Σε ακόμα ένα πολύκροτο ματς στο «Ντα Λουζ» με αποβολές, διακοπές κι φορτισμένη ατμόσφαιρα, το γκολ του πρωταγωνιστή Βινίσιους χάρισε προβάδισμα πρόκρισης στη Ρεάλ με 1-0 επί της Μπενφίκα.

Περίπου είκοσι μέρες μετά από εκείνο το ασύλληπτο bazzer-beater γκολ του τερματοφύλακα, Ανατόλι Τρουμπίν, που χάρισε την πρόκριση στη Μπενφίκα, οι Αετοί έδωσαν ακόμα ένα ματς κόντρα στη Ρεάλ που δύσκολα θα ξεχαστεί. Σε μια «μάχη» γεμάτη εντάσεις με κόκκινη στον Μουρίνιο, ενεργοποίηση αντιρατσιστικού πρωτοκόλλου για λεκτική επίθεση στον Βινίσιους και δεκάλεπτη διακοπή, οι Μερένγkες πήραν τη νίκη με 1-0 και μαζί ένα ελαφρύ προβάδισμα πρόκρισης για τους «16» του Champions League.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε δυνατά στον αγώνα κι άγγιξε το προβάδισμα στο 10΄, όμως ο Τρουμπίν με μεγάλη επέμβαση αρνήθηκε το γκολ στον Μπαπέ. Επτά λεπτά αργότερα ο Ουκρανός οριζοντιώθηκε και έδιωξε με τα ακροδάχτυλα το χαμηλό σουτ του Γκιουλέρ, προτού ο Κουρτουά απαντήσει στις μεγάλες επεμβάσεις εξουδετερώνοντας το δυνατό σουτ του Όρσνες στην κορυφαία ευκαιρία της Μπενφίκα. Μπαπέ και Βινίσιους προς το φινάλε του πρώτου μέρους είχαν τις ευκαιρίες τους να ανοίξουν το σκορ, με τον γόρδιο δεσμό τελικά να λύνεται νωρίς μετά την ανάπαυλα.

Γκολάρα ο Βινίσιους και... πανικός

Στο 50΄συγκεκριμένα ο Βινίσιους υποδέχθηκε τη μπάλα από αριστερά και με ασύλληπτο curler στο «παραθυράκι» της εστίας έγραψε το 1-0, προτού ξεσπάσει... χάος στο «Ντα Λουζ» με δεκάλεπτη διακοπή! Ο πανηγυρισμός του Βραζιλιάνου άλλωστε προκάλεσε νεύρα στους παίκτες της Μπενφίκα, οι οποίοι του ζήτησαν τον λόγο και η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει.

Ενώ είχαν ξεσπάσει διάφορες εστίες έντασης στον αγωνιστικό χώρο, ο Βινίσιους κατευθύνθηκε προς τον ρέφερι και τον ενημέρωσε για μια λεκτική επίθεση που δέχθηκε από τον Πρεστιάνι, με τον διαιτητή Λετεσιέ κατόπιν να ενεργοποιεί το αντιρατσιστικό πρωτόκολλο και τον αγώνα να οδηγείται σε διακοπή! Μετά από δέκα λεπτά η μπάλα κύλησε ξανά στο χορτάρι και το ποδόσφαιρο πήρε και πάλι τα γκέμια του ενδιαφέροντος, με τον Βινίσιους να αγγίζει το δεύτερο γκολ στο 80΄με σουτ που εξουδετέρωσε ο καταπληκτικός Τρουμπίν.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Βραζιλιάνος έκανε φάουλ έξω από την περιοχή της Ρεάλ, ο Μουρίνιο ζήτησε με επιμονή την αποβολή του και τελικά την δέχθηκε ο ίδιος με δεύτερη κίτρινη κάρτα για να πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τους Μερένγκες να φεύγουν με τη νίκη 1-0 και με το προβάδισμα πρόκρισης στις αποσκευές τους.

Μπενφίκα (Ζοσέ Μουρίνιο): Τρουμπίν, Ντέντιτς, Αραούχο, Οταμέντι, Νταλ, Όρσνες (80΄Λόπες Καμπράλ), Μπαρέιρο, Σέλντερουπ (74΄Σουντάκοφ), Πρεστιάνι (81΄Λουκεμπάκιο), Ράφα Σίλβα (74΄Ρίος), Παυλίδης

Ρεάλ Μαδρίτης (Αλβάρο Αρμπελόα): Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί, Γκιουλέρ (86΄Μπραΐμ Ντίαθ), Βαλβέρδε, Καμαβινγκά (90΄+4΄Πιτάρτς), Βινίσιους, Μπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη