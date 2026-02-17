ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρομερή ανατροπή της Παρί στο Μονακό με τον Ντουέ που μπήκε... από σπόντα

Ο Ντουέ ήρθε από τον πάγκο επειδή… τραυματίστηκε ο Ντεμπελέ και ήταν μπροστάτης της ανατροπής της Παρί Σεν Ζερμέν στο Πριγκιπάτο με 3-2 και την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να παίρνει προβάδισμα πρόκρισης.

Η Μονακό σόκαρε την Παρί Σεν Ζερμέν, όμως η ομάδα του Λουίς Ενρίκε με υποδειγματική ανατροπή επικράτησε με 3-2 στο Πριγκιπάτο και έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση στους 16 του Champions League, ενόψει της ρεβάνς την ερχόμενη Τετάρτη στο Παρκ Ντε Πρενς.

Οι Μονεγάσκοι πήραν προβάδισμα στο σκορ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Μετά από εύκολο λάθος του Μέντες οι γηπεδούχοι αναπτύχθηκαν υπέροχα από τα αριστερά. Ο Γκολόβιν έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Μπαλογκάν με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα.

Ωστόσο δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς στο 18ο λεπτό πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Γκολόβιν έδωσε γρήγορα στον Ακλιούς κι εκείνος στην πλάτη της άμυνας της Παρί. Ο Μπαλογκάν κινήθηκε γρηγορα, μπήκε στην περιοχή και με ωραίο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχασε την ευκαιρία για άμεση απάντηση στο 22′. Ο Φας ανέτρεψε τον Κβαρατσχέλια πριν εκτελέσει ο Γεωργιανός κι ο Μανθάνο έδωσε πέναλτι. Ο Γεωργιανός ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Κεν έπεσε σωστά και έπιασε το πέναλτι.

Μετά από το χαμένο πέναλτι οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε έδειχναν να τα έχουν χαμένα, ωστόσο γρήγορα μπόρεσαν να ανακάμψουν. Στο 27′ ο Ουσμάν Ντεμπελέ έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων και ο προπονητής των Παριζιάνων έριξε στο ματς τον Ντουέ. Το “Golden Boy” της Παρί δύο λεπτά μετά βρήκε δίχτυα με άψογο διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, μετά από ασίστ του Μπαρκολά.

Μάλιστα οι Παριζιάνοι έφεραν το παιχνίδι σε ισορροπία, λίγο πριν από την εκπνοή του πρώτου μέρους. Ο Ντουέ έπιασε ένα ωραίο σουτ αλλά ο Κεν επενέβη σωτήρια. Η μπάλα ωστόσο έφτασε στον Χακίμι ο οποίος με ένα σκαστό διαγώνιο σουτ την έστειλε στα δίχτυα.

Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι στράβωσε γρήγορα για τη Μονακό, καθώς ο Γκολόβιν αποβλήθηκε μέσω VAR στο 48ο λεπτό. Έκτοτε η Παρί δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και πίεσε για να βρει και το τρίτο γκολ που θα της έφερνε την ανατροπή.

Αυτό ήρθε στο 67ο λεπτό μετά από υποδειγματική επίθεση των Παριζιάνων που αντάλλαξαν άψογα την μπάλα σε κλειστούς χώρους. Ο Ντουέ έπιασε ένα γεμάτο σουτ μέσα από την περιοχή και την έστειλε στα δίχτυα.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν για να διευρύνουν το προβάδισμά τους, όμως ο Κεν επενέβη σε όποια φάση χρειάστηκε και κράτησε το 3-2 μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, αφήνοντας ανοικτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς της επόμενης Τετάρτης στην οποία βέβαια υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων των playoffs

  • Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2
  • Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3
  • Μπενφίκα – Ρεάλ 0-1
  • Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0
  • 18/2 19:45 Καραμπάγκ – Νιούκαστλ
  • 18/2 22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
  • 18/2 22:00 Μπριζ – Ατλέτικο
  • 18/2 22:00 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς

  • 24/2 19:45 Ατλέτικο – Μπριζ
  • 24/2 22:00 Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
  • 24/2 22:00 Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ
  • 24/2 22:00 Νιούκαστλ – Καραμπάγκ
  • 25/2 19:45 Αταλάντα – Ντόρτμουντ
  • 25/2 22:00 Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ
  • 25/2 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό
  • 25/2 22:00 Ρεάλ – Μπενφίκα

sport24.gr

