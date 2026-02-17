Οργή Κίβου για την υπόθεση Μπαστόνι: «Φτάνει η ηθικολογία - Και ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι…»!

Ο προπονητής της Ίντερ τοποθετήθηκε με έντονο τρόπο για τη συζήτηση γύρω από τη «βουτιά» του Μπαστόνι στο ματς με τη Γιουβέντους, τονίζοντας πως η ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή είναι πάντα και η πιο… μισητή. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι και ο ίδιος στη Νάπολη είχε βιώσει διαιτητική αδικία.

Λίγο πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με την Μπόντο/Γκλιμτ για το Champions League, ο Κίβου εμφανίστηκε προβληματισμένος και για τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσει η Ίντερ στη Νορβηγία: Το συνθετικό χορτάρι και η έντονη χιονόπτωση. Στο Άσπμιρα Στάντιον, εργάτες καθάριζαν το γήπεδο από πάγο και χιόνι με φτυάρια και μικρά μηχανήματα, μετά από μια ξαφνική νυχτερινή χιονόπτωση.

«Το νορβηγικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Η Μπόντο είναι σκληρή ομάδα· έχει νικήσει τη Σίτι και την Ατλέτικο. Τους ξέρουμε καλά. Έχουν ξεκινήσει ένα ταξίδι και συνεχίζουν σε υψηλό επίπεδο», τόνισε ο Ρουμάνος τεχνικός.

Για την υπόθεση Μπαστόνι και τα λόγια του Σπαλέτι

Ο Κίβου απάντησε εκτενώς:

«Δεν απαντώ σε όσα λένε άλλοι· εκφράζω τη δική μου άποψη. Ίσως υπάρχει κάποια ενόχληση σε διαφορετικό περιβάλλον, που δεν μπορώ να διαχειριστώ εγώ. Πρέπει να δεχόμαστε την κριτική· η ομάδα που είναι πρώτη είναι και η πιο μισητή. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο εδώ και εκατό χρόνια. Πρέπει να σταματήσουμε την ηθικολογία. Κάθε Κυριακή υπάρχει ένα παρόμοιο περιστατικό, από τότε που ο Μαραντόνα έβαλε γκολ με το χέρι στο Μουντιάλ. Κανείς δεν του είπε τίποτα. Και εμείς στη Νάπολη είχαμε αδικηθεί -το λέω πρώτη φορά- αλλά δεν αντιδράσαμε έτσι. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Ίσως κάποιοι να μην είναι χαρούμενοι με όσα κάνουμε…»

Για τις «βουτιές» στο ποδόσφαιρο: «Γιατί το ποδόσφαιρο είναι τόσο αγαπητό; Μας αρέσει ή όχι; Δεν μπορώ να απαντήσω. Όταν βρούμε την απάντηση, τότε δεν θα κάνουμε πως δεν βλέπουμε πράγματα που συμβαίνουν μπροστά μας. Αν πριν από πενήντα χρόνια είχαν παρθεί σοβαρά μέτρα, ίσως σήμερα να μην βλέπαμε όσα βλέπουμε».

Για το συνθετικό γήπεδο και τις συνθήκες: «Υπάρχει ανησυχία· θέλω οι παίκτες μου να είναι υγιείς. Μπορεί να μην είναι συνηθισμένοι, αλλά δεν είμαστε απροετοίμαστοι. Ψυχολογικά θα είμαστε έτοιμοι. Ξέρουμε ότι η Μπόντο παίρνει μεγάλα αποτελέσματα στην έδρα της. Δεν έχει να χάσει τίποτα και θα τα δώσει όλα για να μας δυσκολέψει. Θα κάνουμε το ίδιο. Θα προσαρμοστούμε στο γήπεδο, στο στάδιο και στο κλίμα».

