Το ψυχωμένο Μαρούσι απέκλεισε τον Άρη

Το Μαρούσι πραγματοποίησε μία τεράστια έκπληξη επικρατώντας με στον προημιτελικό για να ρίξει στο... καναβάτσο τον Άρη και να τον αποκλείσει από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Το πρώτο τζάμπολ για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ είναι γεγονός με τον προημιτελικό ανάμεσα στο Μαρούσι και τον Άρη να ολοκληρώνεται με νικήτρια την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου με 87-80.

Τεράστια έκπληξη για τη... λαβωμένη ομάδα από τα βόρεια προάστια που έπαιξε με ψυχή και περιμένει να αντιμετωπίσει στον ημιτελικό των νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Μαρούσι - Άρης: Το ματς

Το πρώτο δεκάλεπτο είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή το Μαρούσι. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ήταν καταιγιστική από την περιφέρεια ευστοχώντας σε 5/9 σε αυτό το χρονικό διάστημα.Κινγκ, Κουζέλογλου και Γιαννόπουλος ήταν οι κύριοι εκφραστές της ομάδας των βορείων προαστίων που κατάφερε να ξεφύγει και με διψήφια διαφορά.

 

Στη συνέχεια, ο Άρης βρήκε απαντήσεις με διάθεση να επιστρέψει από νωρίς στο ματς. Από το 22-8 το επιμέρους 2-14 με πρωταγωνιστές τους Άντζουσιτς και Αντετοκούνμπο ήταν αυτό που έφερε τον Άρη σε απόσταση καλαθιού για το 24-22. Ο Τουλιάτος με τρίποντο από την κορυφή και ο Πάπας «έγραψαν» το 40-32. Το Μαρούσι άντεξε στην αντεπίθεση του Άρη, έχοντας 8/16 τρίποντα. Με το τρίποντο του Γιαννόπουλου και την εύστοχη βολή του Κουζέλογλου, η ομάδα του κόουτς Παπαθεοδώρου έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με διψήφια διαφορά (48-38).

Μετά την ανάπαυλα, με ένα επιμέρους 2-8 ο Άρης αντεπιτέθηκε ξανά (50-46), ενώ με τον Νούα και τον Χάρελ έφτασε σε απόσταση καλαθιού (56-54). Με τον Γουίλιαμς, το Μαρούσι διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα και τον έλεγχο του ματς πριν την τελευταία περίοδο (64-58).

Εκεί ο Άντζουσιτς με τρίποντο at the buzzer μείωσε στο 64-61, ενώ ο Μήτρου-Λονγκ έφερε το ματς και πάλι σε απόσταση καλαθιού (66-64). Ο Ντε Σόουζα με διαδοχικά καλάθια διατήρησε το Μαρούσι μπροστά με τον Κουζέλογλου να ακολουθεί για το 72-67 πέντε λεπτά πριν το φινάλε. Νούα και Καλαϊτζάκης αντάλλαξαν τρίποντα στο φινάλε με την ομάδα κόουτς Παπαθεοδώρου να φτάνει σε μία τεράστια νίκη με μοναδική παραφωνία τα διαιτητικά λάθη κατά τη διάρκεια τιυ ματς.

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 48-38, 64-58, 87-80

